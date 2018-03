Gewerkschaft vida zu Gigalinern: EU-Richtlinienentwurf macht Staaten "erpressbar"

Hebenstreit: Schwerverkehr gehört auf die Bahn - Gewerkschaft fordert Überarbeitung des EU-Kommissionsentwurfs Hebenstreit: Schwerverkehr gehört auf die Bahn - Gewerkschaft fordert Überarbeitung des EU-Kommissionsentwurfs

Wien (OTS/ÖGB) - Mit dem heute veröffentlichten Entwurf zur Änderung der Richtlinie für Lkw-Maße und -Gewichte wolle die Europäische Kommission erstmals den grenzüberschreitenden Einsatz von Gigalinern zwischen Nachbarstaaten legalisieren. Die Gewerkschaft vida spricht sich vehement gegen diese Pläne aus und warnt vor einem gefährlichen Dominoeffekt, der immer mehr Staaten zur Zulassung von Gigalinern zwingen würde. "Die vorgeschlagene Richtlinie enthält wieder ein paar Elemente, um den Wettbewerbsvorteil des Lkw gegenüber der Bahn zu erhöhen", warnt Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Sektion Verkehr in der vida. Am gravierendsten sei dabei die Erlaubnis des internationalen Einsatzes von Gigalinern in den Mitgliedsstaaten. "Die Strategie der EU-Kommission ist es, auf diese Weise Fakten zu schaffen und durch diese Wettbewerbsverzerrung Staaten unter Zugzwang zu setzen. So werden Länder, die den Riesen-Lkws skeptisch gegenüber stehen, erpressbar gemacht", lehnt Hebenstreit die Zulassung von Gigalinern ab. ****

Aufgrund der großen Proteste in den letzten Jahren gegen die Richtlinie, habe die breite Allianz der Gigaliner-Gegner Erfolge verbuchen können. So habe die EU-Kommission darauf verzichten müssen, dass Gigaliner in allen Mitgliedsstaaten als genereller Standard eingeführt werden. "Unser Standpunkt ist klar: Der schwere Frachtverkehr gehört - wo immer dies möglich ist - aus Gründen des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit auf die Schiene verlagert. Sonst entsteht der Bahn mit ihrer gesetzlich vorgeschriebenen und flächendeckenden Schienenmaut gegenüber dem Lkw ein weiterer Wettbewerbsnachteil", gibt Hebenstreit zu bedenken.

"Die Gewerkschaft setzt sich für verbesserte Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für die Lkw-FahrerInnen ein", betont Hebenstreit. Es sei zu befürchten, dass die Zulassung von Gigalinern den BerufskraftfahrerInnen ein zusätzliches Maß an Verantwortung und Belastung aufbürden würde.

Die Gewerkschaft räumt ein, dass der Richtlinienentwurf der Kommission abgesehen von der Gigalinerzulassung durchaus positive Aspekte für die Beschäftigten beinhalte. So seien im Entwurf etwa die Voraussetzungen zur besseren und sichereren Gestaltung von Lkw-Fahrerkabinen vorgesehen. Positiv sei auch, dass mit nun erlaubten Lkw-Aufbauten zur Verbesserung der Aerodynamik die Umwelt mehr geschont werden könnte. Zudem habe die Kommission vorgesehen, dass diese Aufbauten so konstruiert sein müssten, dass Lkw bzw. Hänger weiterhin auf die Bahn verladen werden können.

Aus diesen Gründen lehnt die vida den Kommissionsentwurf nicht pauschal ab. "Als aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes von Gigalinergegnern fordert wir aber eine Überarbeitung des vorliegenden Richtlinienentwurfes, mit der unsere bestehenden Bedenken in Bezug auf die Zulassung von Gigalinern ausgeräumt werden", betont Hebenstreit.

