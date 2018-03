"kreuz und quer" am 16. April: "Verführt und erpresst" und "Nairobi Love Story"

Wien (OTS) - "kreuz und quer" - präsentiert von Doris Appel - zeigt am Dienstag, dem 16. April 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 Aldo Gugolz' Film "Verführt und erpresst" nach einer Recherche von Romeo Regenass:

Ein Erpressungsfall vor dem Landesgericht München machte im März 2009 weltweit Schlagzeilen. Es ging um eine private Liebesaffäre; das Opfer war die reichste Frau Deutschlands, die Milliardärin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten. Der Angeklagte war nicht prominent, ein Schweizer mit dem Namen Helg Sgarbi. Mit ihm hatte sie eine heimliche Liebesbeziehung gehabt und er hatte für sein Schweigen über die pikante Geschichte 14 Millionen Euro von ihr verlangt. Doch sie wollte sich nicht erpressen lassen und schaltete die Behörden ein. Bei der fingierten Geldübergabe ging Sgarbi der Polizei ins Netz und mit ihm ein zweiter, der Öffentlichkeit damals unbekannter Mann, der Italiener Ernani Barretta.

Eine berührende "Nairobi Love Story" über ein ungleiches Paar und dessen Sehnsucht nach mehr als einem Treffen pro Woche erzählt Maria Weber um 23.25 Uhr.

"Verführt und erpresst" - Ein Film von Aldo Gugolz nach einer Recherche von Romeo Regenass

Die Schweizer Dokumentation "Verführt und erpresst" von Aldo Gugolz beleuchtet die Beziehung zwischen dem Journalisten Romeo Regenass und Ernani Barretta. In der Schweiz hatte Barretta Verführung ganz anderer Art betrieben, in dem er sich als Sendbote Gottes stilisierte, als "Maestro della vita" - dazu berufen, die Liebe Christi neu und unmittelbar lebendig zu verbreiten, fernab der erstarrten Strukturen etablierter christlicher Kirchen. Seine Botschaft schien endlich die lang ersehnte Antwort auf zentrale Fragen des Lebens zu geben, und es waren keineswegs nur beeindruckbare junge Menschen auf Sinnsuche, die meinten, in ihm ihren neuen "Messias" gefunden zu haben. Seine Anhänger/innen waren bereit, ihre Existenz in der Schweiz aufzugeben und ihrem Meister nach Italien zu folgen, sich selbst und ihr gesamtes Vermögen in seine Hände zu geben, um dieses vermeintliche Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.

Der Journalist Romeo Regenass wurde Mitte der 1990er Jahre auf Ernani Barretta und seine "Jünger" aufmerksam, als eine enttäuschte Anhängerin die Gruppe verlassen wollte und sich an die Zeitschrift wandte, für die er damals arbeitete. Regenass begann zu recherchieren und förderte bald Fakten zu Tage, die ganz und gar nicht zu einer göttlichen Frohbotschaft passen wollten, sondern vielmehr ein Bild von Verführung, Manipulation und Ausbeutung ergaben - sehr zum Missfallen des selbsternannten Heilsbringers Ernani Barretta und seines loyalen Anhängers Helg Sgarbi. Die journalistische Detailarbeit führte schließlich auch zu einer Anklage gegen Barretta vor einem italienischen Gericht und bildet die Grundlage der Dokumentation. Zu Wort kommen neben dem Journalisten Regenass und einer ehemaligen Barretta-Anhängerin auch Angehörige von Opfern dieser Machenschaften sowie Anwälte und ein Jugendfreund Ernani Barrettas.

Helg Sgarbi büßt seit 2009 wegen gewerbsmäßigen Betrugs und der versuchten gewerbsmäßigen Erpressung eine sechsjährige Haftstrafe ab. Doch die Mühlen der Justiz haben sich auch seit Fertigstellung des Films weitergedreht. Im Juni 2012 wurde Ernani Barretta vor dem Gericht in Pescara wegen schweren Betrugs in erster Instanz zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.

"Nairobi Love Story" - Ein Film von Maria Weber

Margareth und Eric lieben einander seit fünf Jahren. Längst wäre es an der Zeit, dass sie heiraten. Doch ihre Eltern waren von Anfang an strikt gegen diese Beziehung. Die Familien gehören zu unterschiedlichen Stämmen Kenias. Margareth ist eine Kikuyu, Eric ist ein Luo und die beiden Stämme sind in einen uralten kulturellen und politischen Konflikt verwickelt - eine Gegnerschaft à la Shakespeare beeinträchtigt die Liebe der Protagonisten.

Auf den ersten Blick scheint dieser Stammeskonflikt den Weg zu ihrer gemeinsamen Zukunft zu versperren, doch auf den zweiten Blick tun sich weitere Barrieren auf: Margareth arbeitet in einem internationalen Gästehaus und ist tagtäglich mit Europäer/innen in Kontakt. Dadurch hat sie ein ihr bisher unbekanntes Frauenbild kennengelernt und vergleicht es mit der traditionellen Frauenrolle in ihrem Land. "Die afrikanischen Männer nehmen dir deine Unabhängigkeit, du wirst einzig auf deine Hausfrauenrolle reduziert." Die Barriere zu einem Jawort ist vor allem in ihrem Inneren zu suchen. Es ist ihre innere Zerrissenheit zwischen Tradition und Moderne, zwischen Emanzipation und Unterwerfung, zwischen innerer Rebellion und Ohnmacht.

Eric denkt über moderne westliche Beziehungsmuster nicht so viel nach. Er liebt Margareth einfach. Der Stammeskonflikt scheint für ihn überwindbar. Er ist in seiner traditionellen Welt sehr verankert:

"Wenn man heiratet, geht man aus dem Vaterhaus in ein neues, zu einem neuen Vater. Der Ehemann wird der Vater der Ehefrau." Margareths und Erics Beziehung ist ein Spiegelbild eines universellen Konflikts:

Werden die beiden einen Weg finden, um ihre inneren und äußeren Barrieren zu überwinden, sodass sie in ihrer Liebe zusammenwachsen können, ohne dass Margareth ihre Träume und ihre Freiheit aufgeben muss?

Regisseurin Maria Weber lernte ihre Protagonisten im Sommer 2006 in Kenia kennen. Sie wohnte bei Margareth im Gästehaus und diese gewährte ihr Einblick in ihr Leben. Maria Weber sind Margareth und Eric sehr ans Herz gewachsen. Mit großem Einfühlungsvermögen gelingt es der Regisseurin und Kamerafrau die Liebenden den Betrachter/innen nahezubringen.

