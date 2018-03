RfW-BO Amann: Der sozial verträgliche Wohnungsbau ist viel zu teuer geworden - es braucht wieder "Maß und Ziel"!

"Der soziale Wohnbau muss solide sein und keine Spielwiese für "Hightech-Architekten-Träume". Und bliebe den Menschen mehr Netto vom Brutto, könnten sie sich leichter Wohnraum schaffen."

Wien (OTS) - "Gerade die 425 neuen Vorsorgewohnungen der fünf wichtigsten Anbieter zeigen einmal mehr, dass beim sozialen Wohnungsbau mit Maß und Ziel gearbeitet werden muss. Der sozial verträgliche Wohnungsbau ist viel zu teuer geworden", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Die Politik sei gefordert von der "Fünf-Sterne-Lösung" zu einer soliden "Drei-Sterne-Bauweise" zurückzukehren, betont Amann.

Die Energiesparhäuser würden sich nicht über die Nachhaltigkeit rechnen. "Die Isoliermaterialien müssen teuer entsorgt, die Heiz- und Lüftungssysteme mit sündteuren Wartungspreisen ständig betriebsfähig gehalten und nach viel zu kurzer Nutzungsdauer vollkommen erneuert werden", kritisiert Amann. Für Menschen mit einem Durchschnittseinkommen sei es ohnehin schwer genug, sich Wohnraum zu schaffen. "Die enorme Steuerlast und die Abgabenlawine treffen besonders den Mittelstand hart. In Kombination mit der ständigen Netto-Lohn-Entwertung durch die kalte Progression in unserem Lohnsteuer-System hat ein alleinverdienender Familienvater in den meisten Regionen Österreichs schon keine Chance mehr sich ein Eigenheim zu schaffen", kritisiert Amann.

"Das ist kein Sozialstaat mehr, sondern vielmehr ein "Nehmer- und Ausbeuterstaat" mit rot/schwarzem Diabolo-Umhang!", so Amann. Den Menschen müsse wieder mehr Netto vom Brutto bleiben, dann seien sie auch in der Lage sich Wohnraum zu schaffen. "Und der soziale Wohnbau darf keine Spielwiese für "Hightech-Architekten-Träume" sein. Er muss vor allem eines sein: Solide und sozial", so Amann.

