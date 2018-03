FP-Nepp: JG jappelt FPÖ auch beim W-LAN hinten nach

Nachwuchs-Sozis wieder im Rank Xerox-Modus unterwegs

Wien (OTS) - Die Minderleister von der Jungen Generation der SPÖ schleppen sich von einem Copy-Shop zum nächsten und haben mit mehrjähriger Verspätung die FPÖ-Forderung "Gratis W-LAN für alle" aus dem Papierkorb gefischt. Es wäre für die Jugend unserer Stadt zielführender gewesen, wenn die rote Schläfertruppe unsere Idee seinerzeit in den SPÖ-Parteigremien als die ihre verkauft und die Umsetzung gefordert hätte, meint der Wiener FPÖ-Jugendsprecher LAbg. Dominik Nepp. Da die Buberl- und Mäderlpartie aber auch politisch wireless unterwegs ist und keinen Draht ins Rathaus hat, wird die FPÖ einmal mehr vorangehen.

Eine Petition an die eigene Partei zu stellen, fällt unter hilflos, so dass 500 Unterschriften für die JG wahrscheinlich auch nur im Rank Xerox-Modus realistisch sind, meint Nepp. Die FPÖ wird daher in der nächsten Gemeinderatssitzung erneut einen Antrag auf kostenloses W-LAN für alle stellen, dem die SPÖ ja diesmal zustimmen könnte. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747