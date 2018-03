VP-Juraczka ad Meidlinger Hauptstraße: Fünfte Ankündigung, wann folgen Taten?

Wien (OTS) - "Die Botschaft hören wir wohl, allein uns fehlt der Glaube. Seit fünf Jahren wird über eine Aufwertung und Neugestaltung der Meidlinger Hauptstraße geredet, passiert ist aber nichts. Offenbar zählt sie nicht zu den bevorzugten Prestigeprojekten der Stadtregierung", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, StR Manfred Juraczka.

Bereits im Jahr 2008 wurde im Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt Wien bei einer Neugestaltung der Fußgängerzone in der Meidlinger Haupstraße 90 % der Kosten übernehme. Im Jahr 2009 kündigte Bezirksvorsteherin Votava die Planungen für 2010 und die Bauarbeiten für 2011 (!) an. Unmittelbar vor der Gemeinderatswahl im Oktober 2010 wurde noch ein Siegerprojekt eines EU-weiten Wettbewerbs vorgestellt, nach der Wahl hatte die neue Planungsstadträtin Vassilakou offenbar andere Prioritäten. Im Juni 2012 hieß es lapidar, in dieser Periode wird das Projekt sicher begonnen, auch bei der Herbstklausur in Wildalpen durfte das Bekenntnis zur "Neugestaltung" nicht fehlen. Jetzt spricht man davon, dass die Meidlinger Hauptstraße 2016 (!) in neuem Glanz erstrahlen wird.

"Wir können nur hoffen, dass den vielen Worten nun endlich Taten folgen. In Wien gibt es einige "sterbende Geschäftsstraßen", in die die Stadt investieren müsste. Warum die zuständige Stadträtin stattdessen zweistellige Millionenbeträge für die Neugestaltung einer funktionierende Einkaufsstraße wie der Mariahilfer Straße ausgeben möchte, kann wohl nur sie beantworten", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: T: (+43-1) 4000/81 913, F:(+43-1)4000/99 819 60

presse.klub @ oevp-wien.at