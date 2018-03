Digital Storytelling statt platte Werbebotschaften / Weiterbildung für bessere Präsenz und Positionierung im Social Web

Immer mehr Mitglieder sozialer Netzwerke verlassen sich auf das Urteil ihrer Online-Freunde über Produkte und Services. Unternehmen müssen daher über einen längeren Zeitraum interessante Inhalte liefern. Wie sie durch strategisches "Geschichten erzählen" Weiterempfehlungen, Kommentare oder Likes genieren, vermittelt der Media Workshop "Digital Storytelling - Geschichten für das Social Web" am 16. Mai 2013 in Hamburg. Referent des eintägigen Kompaktseminars ist Medienexperte Prof. Stefan Heijnk.

"Die Follower erwarten keine platten Werbebotschaften, sondern suchen nach sinnvollen Inhalten, die sich gut mit den eigenen Online-Freunden teilen lassen" sagt Heijnk. Die Seminarteilnehmer erfahren, wie sie ihre Social-Media-Inhalte so entwickeln, dass die angebotenen Themen für ihre Zielgruppen relevant sind und gern geteilt werden. Sie lernen, gezielt geeigneten Content zu finden und eine professionelle Strategie zu entwickeln, um die anvisierten Zielgruppen zu erreichen.

Terminankündigung: Digital Storytelling - Geschichten für das Social Web" am 16. Mai 2013 in Hamburg

Zum Referenten: Prof. Stefan Heijnk (Jahrgang 1968) lehrt Print- und Online-Journalismus an der FH Hannover und arbeitet seit 15 Jahren in der Online-Branche. In Forschung beschäftigt er sich mit der Optimierung von Print- und Onlinemedien, er berät Medienunternehmen, Verbände und Verwaltungen, ist erfahrener Seminarleiter und gefragter Vortragsredner. Vor dem Ruf an die Hochschule war er viele Jahre in leitenden Positionen tätig als Projektmanager, Chefredakteur und Vorstand und schrieb u.a. für spiegel.de und stern.de. Heijnk ist gelernter Zeitschriften-Redakteur, heute schreibt er vor allem für Fachmedien.

Über das Fortbildungsangebot Media Workshop: Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

