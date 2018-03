Fit für den Weltraum - Österreich Finale des internationalen Schulwettbewerbes Mission X mit Astronaut Franz Viehböck

Wien (OTS) - Am 12. April 2013 fand im Technischen Museum Wien die österreichische Abschlussveranstaltung zum internationalen Schulwettbewerb "Mission X - train like an astronaut" statt. Bei diesem Wettbewerb trainierten seit Jänner 2013 über 15.000 Schüler in über 20 Ländern weltweit, davon über 300 in Österreich. Alle Infos zum Projekt sowie zum Training sind zu finden unter:

www.trainlikeanastronaut.org.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4020/

