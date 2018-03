ARBÖ/EAC: EU-Richtlinie ist Türöffner für Gigaliner

Scharfe Kritik an der Zulassung von Megatrucks

Wien (OTS) - "Diese Richtlinie ist der Türöffner für den europaweiten Verkehr von Megatrucks und damit nicht hinnehmbar. Hier sollen via Salamitaktik Fakten geschaffen werden, die Millionen von Verkehrsteilnehmern vor den Kopf stoßen, die solche Gigaliner mit großer Mehrheit ablehnen" mit diesen Worten kritisiert Mag. Lydia Ninz, Generalsekretärin des ARBÖ die jüngste Richtlinie der EU-Kommission.

Unterstützung im Kampf gegen die Gigaliner kommt auch von EAC-Präsident Bernd Opolka: "Mit ihrem Entwurf zur Richtlinie 96/53/EC hat die Europäische Kommission einmal mehr die Gelegenheit versäumt, Klarheit in die öffentliche Gigaliner-Debatte zu bringen."

So war insbesondere vor dem Hintergrund der äußerst kritisch diskutierten "Uminterpretation" der Richtlinie durch den EU-Kommissar für Verkehr Siim Kallas eine eindeutige Klärung der Frage zum grenzüberschreitenden Einsatz der Lang-LKW innerhalb der Europäischen Union erwartet worden, welche die Kommission schuldig bleibt. Stattdessen schließt sie sich den Auslegungen Kallas' an, nach denen ein Grenzübertritt dann gestattet werden soll, wenn die jeweiligen Nachbarstaaten damit einverstanden sind.

Zudem kritisiert der EAC das Versäumnis der Kommission, keine Folgenabschätzung für den Fall der Zulassung von Lang-LKW vorgenommen zu haben, die für eine realistische Bewertung der Auswirkungen auf Infrastruktur und Umwelt eine entscheidende Grundlage darstellt. "Die Zulassung von Gigalinern und die damit verknüpfte Verlagerung des Güterverkehrs von Schiene zu Straße würde einen Investitionsbedarf in das Straßen- und Brückennetz bedeuten, der vor dem Hintergrund der öffentlichen Kassen kaum zu stemmen ist. Leidtragender wäre auch hier der Autofahrer, der sich neben dem erhöhten Sicherheitsrisiko auch dem zunehmenden Verschleiß des Straßennetzes ausgesetzt sieht", so der EAC-Präsident.

Für Österreich wurde allein für nötige Gigaliner-Investitionen in Brücken und Autobahnen 5,4 Mrd. Euro an zusätzlichen Investitionsmitteln errechnet. "Die größte Gefahr durch Gigaliner, die 25 Meter lang und bis zu 60 Tonnen schwer sein sollen, besteht für den Güterzugverkehr, der in Österreich einen hohen Anteil hat. Der kombinierte Verkehr Straße/Schiene würde bei einer EU-weiten Zulassung drei Viertel seines Volumens verlieren", warnt die ARBÖ-Generalsekretärin. Auch das Unfallrisiko und der Schaden durch Unfälle würden erheblich zunehmen.

Als Vertreter von mehr als drei Millionen Verkehrsteilnehmern fordert der Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC), dem auch der ARBÖ angehört, eine umfassende Überarbeitung der Richtlinie, deren Ziel im Interesse der Sicherheit, Infrastruktur und Umwelt nicht nur eine klare Einschränkung von Maßen und Gewichten, sondern auch die Untersagung eines grenzüberschreitenden Gigaliner-Verkehrs sein muss.

