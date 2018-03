CMS stellt erste europaweite Standardklauseln für grüne Mietverträge vor

Wien (OTS) - CMS, einer der führenden Anbieter von Rechts- und Steuerberatung in Europa, stellt die ersten europaweit geltenden Standardklauseln für grüne Mietverträge vor. Die 20 Klauseln, die online als CMS e-Guide verfügbar sind, erleichtern die Anwendung nationaler wie auch grenzüberschreitender grüner Mietverträge.

"Die Immobilienbranche weiß um den Nutzen von grünen Mietverträgen. Aufgrund komplexer regionaler Rechtsbestimmungen gestaltet sich eine durchgängige Umsetzung jedoch schwierig", so Immobilien- und Baurechtsexperte Nikolaus Weselik, Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien. "Die Situation in Europa hat sich seit September 2011 im Wesentlichen nicht verändert. Grüne Mietverträge kommen zunehmend zum Einsatz und der Trend geht in Richtung eines einheitlichen Standards."

Zur Erstellung der Standardklauseln für grüne Mietverträge untersuchte CMS die Vertragspraxis und formulierte anschließend 20 europaweit geltende Standardklauseln. Nationale und regionale Abweichungen wurden dabei berücksichtigt. "Wir haben Aspekte wie etwa die nachhaltige Gebäudenutzung durch Vermieter und Mieter, den sparsamen Energieverbrauch, spezielle umweltfreundliche Maßnahmen zur Senkung von Betriebs- und Wartungskosten sowie strukturelle Änderungen untersucht", erklärt Immobilien- und Baurechtsexperte Weselik weiters.

Der e-Guide Green Lease Clauses in Europe - a practical approach zeigt Investoren, Objektverwaltern und Mietern, wie sie ihre Mietverträge europaweit optimieren können. "Anleger können so ihre Investitionen schützen, da die Nachhaltigkeit der Immobilie während ihrer Lebensdauer aufrechterhalten wird", sagt Weselik. "Immobilienverwalter werden sich insbesondere für das Kostensparungspotenzial interessieren, das sich durch die Standardisierung der Rechtstexte ergibt. Mieter wiederum werden es zu schätzen wissen, dass die Immobilie während des gesamten Mietverhältnisses nachhaltig bleibt und so Kosten eingespart werden können."

Nikolaus Weselik resümiert: "Wir wollen als Berater unseren Klienten die komplexe Rechtsthematik abnehmen, damit diese sich voll und ganz auf ihr eigenes Geschäft konzentrieren können.

Der CMS e-Guide Green Lease Clauses in Europe - a practical approach ist online unter dem folgenden Link abrufbar:

https://eguides.cmslegal.com/greenleaseclauses.

Über den CMS Fachbereich Immobilien- und Bauwirtschaft

Dem CMS Fachbereich Immobilien- und Bauwirtschaft gehören über 400 qualifizierte Rechtsanwälte in ganz Europa an. Da die einzelnen Immobilienrechtsexperten in ihren jeweiligen Märkten führend sind, arbeiten die meisten von ihnen ausschließlich in diesem Bereich. Dabei befassen sie sich mit Themen wie Immobilientransaktionen, Finanzen, Stadtplanung, Gebäudenutzung, Bau, Erschließung, Immobilienfonds, Einzelhandel, Logistik und Immobiliensteuern. Unsere Teams sind in allen Segmenten des Immobilienmarktes aktiv, von Wohn- und schlüsselfertigen Objekten über Lagerhäuser und Bürogebäude bis hin zur Revitalisierung von Brachen. Wir beraten u. a. Bauträger, Eigentümer, Mieter, Baukonsortien, Vermögensverwalter und Investoren.

Dadurch profitieren unsere internationalen Klienten vom soliden regionalen Know-how unserer Expertenteams, die in ihren Märkten anerkannt sind und mit ihren Kollegen aus anderen Rechtssystemen lückenlos kooperieren. Wie das geht? Unsere Anwälte arbeiten bei regelmäßigen Treffen an gemeinsamen Agenden, absolvieren zusammen Fortbildungen und folgen denselben Standards und Abläufen.

Als Fachbereich bündeln wir unsere Expertise auf mandantenfreundliche Art und Weise, um wichtige Anliegen unserer Klienten voranzutreiben. So haben wir nicht nur europaweit geltende Standardklauseln für grüne Mietverträge (wie bereits ausgeführt) entwickelt, auch zum Thema Immobilientransaktionskosten veröffentlichen wir jährlich einen Ratgeber, der die unterschiedlichen Kosten in den europäischen Ländern darstellt.

