Tipps für den perfekten Frühlingsflirt

Hamburg (ots) - Mit dem Frühling startet auch die Outdoor-Flirtsaison: Denn bei den meisten Singles wächst jetzt die Lust aufs Verlieben. ElitePartner gibt Tipps für einen gelungenen Frühlings-Flirt und verrät die beliebtesten Kennenlern-Reviere für Singles.

Flirt-Tipp vom Single-Coach: Augen weg vom Smartphone und offen sein

Im Winter suchen viele Singles im Internet einen Partner, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, wird auch draußen geflirtet. Laut einer ElitePartner-Umfrage wächst bei 78 Prozent der Singles im Frühling die Lust aufs Verlieben und die Sehnsucht nach einem Partner. "Jetzt ist die perfekte Flirtzeit. Denn im Frühling sind viele Singles offener für eine Kontaktaufnahme", erklärt Single-Coach Lisa Fischbach von ElitePartner und gibt Singles vor allem einen Flirttipp: "Augen weg vom Smartphone! Wer in der S-Bahn oder im Café nur aufs Display schaut, isoliert sich von realen Kontakten und verpasst viele Flirtchancen." Die Psychologin rät außerdem, die Gelegenheit zwischendurch für einen Flirt zu nutzen: "Haben Sie nicht bei jeder Begegnung das Endziel der großen Liebe im Kopf. Nutzen Sie lieber kleine Begegnungen zwischendurch für einen Flirt, denn flirten macht offen und lebendig, übt und stärkt das Selbstbewusstsein. Es gibt überall Gelegenheiten. Sie warten auf den Bus? Dann nehmen Sie Ihre Umgebung aktiv wahr, seien offen für neue Begegnungen und verschenken ein Lächeln. Mit etwas Glück ergibt sich dann der nächste Small Talk wie von selbst."

Flirt-Reviere: Jüngere flirten in Kneipe und Uni, Ältere online

Im Rahmen der ElitePartner-Studie wurden Singles gefragt, wo sie am liebsten flirten und Ausschau nach einem Partner halten. Das Ergebnis: 61 Prozent schätzen den Freundes- und Bekanntenkreis als gute Möglichkeit zum Kennenlernen ein. Knapp jeder Zweite nutzt Freizeitaktivitäten wie Ausgehen oder das Ausüben eines Hobbys für die Suche nach dem Liebesglück. Gerade für jüngere Singles steigen mit Beginn der Outdoor-Flirtsaison die Chancen auf einen Flirt: Sie halten laut Umfrage vornehmlich auf privaten Partys, in Kneipen und Bars sowie in Uni oder Schule Ausschau nach einem Partner: 71 Prozent bevorzugen den Bekanntenkreis, 53 Prozent suchen in der Freizeit nach einem Partner und 44 Prozent in Uni oder Schule. Die Single-Generation 30plus flirtet lieber online: Über 40 Prozent suchen im Internet einen Partner, 60 Prozent haben bereits Erfahrung mit Online-Dating.

Über ElitePartner

