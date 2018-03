Natália Kelly bei "Eurovision in Concert" in Amsterdam

Die Doku "Ihr Weg nach Malmö" am 14. Mai in ORF eins

Wien (OTS) - Natália Kelly rockt Amsterdam: Am Samstag, dem 13. April 2013, meisterte sie mit Bravour die erste große internationale Bewährungsprobe. Neben 24 weiteren Nationen - darunter die Schweiz, Finnland, Kroatien, Griechenland, Irland, San Marino, Bosnien, Mazedonien, Moldawien, Albanien, Malta, Georgien und Slowenien -performte sie bei "Eurovision in Concert" ihren "Song Contest"-Song "Shine" vor rund 1.500 begeisterten Fans im ausverkauften Melkweg-Saal. Davor absolvierte sie einen regelrechten Interviewmarathon und stand zahlreichen internationalen Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort. Nach Amsterdam begleitete Natália Kelly auch ein Kamerateam, das sie für die ORF-Doku "Österreich rockt den Song Contest: Natália Kelly - ihr Weg nach Malmö" (zu sehen am Dienstag, dem 14. Mai, um 20.15 Uhr in ORF eins, direkt vor dem ersten Semifinale) begleitete.

Natália Kelly: "Bei Eurovision in Concert dabei gewesen zu sein, war eine großartige Erfahrung. Das erste Kennenlernen der Künstler aus 24 anderen Teilnehmerländern zeigte, dass zwar selbstverständlich jeder von uns gewinnen will, die gemeinsame Begeisterung für die Musik aber bei uns allen im Vordergrund steht. Ich freue mich schon jetzt, einen Teil der Künstler bereits nächste Woche in London und dann alle im Mai in Malmö wiederzusehen."

Fotos von Natália Kellys Promotiontrip nach Amsterdam sind unter presse.ORF.at abrufbar. Der nächste internationale "Song Contest"-Preevent steht bereits am Sonntag, dem 21. April, auf dem Programm - dann ist sie bei der "London Eurovision Party" mit dabei.

Der "Eurovision Song Contest" in ORF eins

Natália Kelly eröffnet am Dienstag, dem 14. Mai 2013, um 21.00 Uhr in ORF eins mit Startnummer eins das erste Semifinale des "Eurovision Song Contest" in Malmö und singt um einen Platz für das große Finale am Samstag, dem 18. Mai. Mit ihrem Song "Shine" muss sie die internationalen Jurys gleichermaßen wie das Publikum überzeugen -denn auch heuer werden in jedem Land die Punkte zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televote vergeben und nur die Top Ten jedes Semifinales steigen ins Finale auf.

Andi Knoll kommentiert die "Song Contest"-Events, die am 14. (erstes Halbfinale), 16. (zweites Halbfinale) und 18. Mai (Finale) live ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins stehen, für das ORF-Publikum. "And here are the results of the Austrian vote", mit diesen Worten meldet sich auch heuer wieder Kati Bellowitsch, um beim Finale die österreichischen Punkte zu verkünden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at