BM Schmied: "Bildungsstandards ermöglichen Qualitätssteigerung im Unterricht"

BIFIE testet am 17. April 2013 flächendeckend Bildungsstandards in Englisch in der 8. Schulstufe.

Wien, Salzburg (OTS) - Das Bundesinstitut BIFIE führt zum zweiten Mal die flächendeckende Überprüfung der Bildungsstandards durch. Getestet werden am Mittwoch, 17. April 2013, alle SchülerInnen der 8. Schulstufe in Englisch. Für ganz Österreich sind das ca. 83.000 SchülerInnen in 4.000 Klassen und 1.400 Schulen.

Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied erklärt zu den Bildungsstandards: "Jedes Kind in Österreich hat Anspruch auf höchste Qualität im Unterricht. Deshalb brauchen wir einen "Qualitäts-Check" für den Unterricht an unseren Schulen und haben die Bildungsstandards als Instrument einer wertschätzenden Feedbackkultur an den Schulen entwickelt. Die Überprüfung der Bildungsstandards zeigt uns, ob die entsprechenden Kompetenzen vermittelt wurden."

Gleichzeitig sind die Bildungsstandards für die Ministerin eines der wichtigsten Elemente für die Schulentwicklung: "Die Bildungsstandards helfen Lehrerinnen und Lehrern bei ihrem Streben, den Unterricht laufend zu verbessern. Sie stellen ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung im Bildungsbereich dar. Auf Schulebene dient die Ergebnisrückmeldung vor allem der Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität, die von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulleiterinnen und -leitern gemeinsam verantwortet wird. Bisher waren wir bei der Bewertung der Bildung in unserem Land auf internationale Studien wie PISA oder PIRLS konzentriert. Mit den Bildungsstandards können wir nun weit besser auf spezifisch österreichischen Prüfungen aufbauen."

Die reine Testzeit bei den Englisch-Testungen am Mittwoch beträgt ca. 120 Minuten, nach je 40 Minunten gibt es eine Pause. Im Anschluss bearbeiten die SchülerInnen einen kurzen Kontextfragebogen. Der Kompetenzbereich "Sprechen" wird von 6. Mai bis 7. Juni 2013 an einer Stichprobe von ca. 2.800 SchülerInnen an 120 Schulen getestet.

"In der Standardüberprüfung Englisch testet das BIFIE nicht nur die rezeptiven Fertigkeiten Lesen und Hören, sondern flächendeckend die produktiven Fertigkeiten Schreiben und, in einer Stichprobe, auch Sprechen. Gerade diese Kompetenzen sind Voraussetzung, um erfolgreich in einer Fremdsprache kommunizieren zu können", sagt Dr. Claudia Schreiner, verantwortliche Leiterin der Standardüberprüfungen.

Am 28. Mai findet für alle Volksschulen erstmals eine Überprüfung der Bildungsstandards statt, geprüft werden im Fach Mathematik ca. 79.000 SchülerInnen der 4. Schulstufe aus 4 900 Klassen und 3.100 Schulen. Die reine Testzeit ist auf eine Dauer von 80 Minuten festgelegt und ist auf zwei Testteile aufgeteilt, dazwischen gibt es eine Pause. Im Anschluss an den Test bearbeiten die SchülerInnen einen kurzen Kontextfragebogen.

Die Ergebnisse werden den beteiligten SchülerInnen, den mehr als zehntausend LehrerInnen und den ca. 4.500 Schulen Ende 2013 rückgemeldet.

Der erste Erhebungszyklus der Bildungsstandards startete im April 2012 mit der Überprüfung der Bildungsstandards in Mathematik auf der 8. Schulstufe. Insgesamt wurden dabei 79.678 SchülerInnen aus 1.416 Schulen getestet. Die Ergebnisse dieser ersten Überprüfung wurden am 11. Dezember 2012 veröffentlich und allen beteiligten SchülerInnen, LehrerInnen und Schulen rückgemeldet.

Mehr Informationen finden Sie unter www.bifie.at/standardueberpruefung und

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/bildungsstandards.xml

