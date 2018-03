"Report" am 16. April: Aus fürs Bankgeheimnis?

Finanzministerin Maria Fekter live zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert im "Report" am Dienstag, dem 16. April 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Geheimkonten im Fokus

Ein bisher einzigartiges Datenleck bringt Tausende Steuerbetrüger/innen weltweit in Erklärungsnotstand. Unterlagen über geheime Konten und trickreiche Transaktionen in einem riesigen globalen Netzwerk gelangen an die Öffentlichkeit. Weltweit durchforsten Journalisten mehr als 2,5 Millionen Finanzdokumente. Ob auch Österreicher/innen auf dieser Liste stehen, ist noch nicht bekannt. Wie funktionieren die dubiosen Geschäfte mit Offshore-Firmen und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Martin Pusch und Münire Inam berichten.

Aus fürs Bankgeheimnis?

Österreichs Finanzministerin will, "wie eine Löwin", um das Bankgeheimnis kämpfen. Der Bundeskanzler möchte über eine Lockerung in Brüssel verhandeln. Luxemburg und Österreich haben bisher gemeinsam gegen die Weitergabe von Bankdaten gekämpft. Jetzt ist Luxemburg eingeknickt und wird sich dem AIA - dem automatischen Informationsaustausch zu Kapitaleinkünften ausländischer Anleger/innen - anschließen. Die Regierung will jedenfalls für Inländer an der "heiligen Kuh" Bankgeheimnis festhalten, stehen doch Nationalratswahlen bevor. Eva Maria Kaiser, Margit Laufer und Ernst Johann Schwarz berichten über die politischen Wendungen und die Chancen im Kampf um die Beibehaltung des Bankgeheimnisses. Finanzministerin Maria Fekter ist live zu Gast im Studio.

Almbauern unter Druck

Österreichische Almbauern sollen mehr als 60 Millionen Euro EU-Förderungen zurückzahlen. Der Vorwurf: Die Flächenangaben in den Förderanträgen stimmen in vielen Fällen nicht mit den Futterflächen in der Natur überein, die Almvermessungen entsprechen nicht den Vorschriften der EU-Kommission. Doch die komplizierten Berechnungen der Almflächen haben österreichische Behörden vorgenommen. Die Bauern werfen dem Landwirtschaftsministerium vor, sie jahrelang falsch beraten zu haben. Martina Schmidt und Helga Lazar recherchieren für den "Report".

Klimaschutz im Rinderstall

In einer Forschungsanstalt in der Steiermark leben Rinder, denen Wissenschafter/innen über eine künstliche Öffnung buchstäblich in den Magen greifen können. All das im Namen des Klimaschutzes, denn der weltweit steigende Konsum von Milchprodukten und Rindfleisch belastet die Umwelt - mehr als die Hälfte aller Methangasemissionen in Österreich stammt aus Rindermägen. Und so forscht man in der größten landwirtschaftlichen Forschungsanstalt des Landes an der optimalen Futtermischung, um die Umweltbelastung zu reduzieren, die Leistung der Rinder zu steigern und deren Gesundheit zu fördern. Sind solche Eingriffe gerechtfertigt, damit die Menschheit an ihren Essgewohnheiten festhalten kann? Ein Bericht von Jakob Horvat.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at