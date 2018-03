ASFINAG: Neues Einsatz-Team für mehr Verkehrssicherheit - ASFINAG Traffic Manager ab sofort unterwegs

Wien (OTS) - Seit heute früh sind sie in Wien und Umgebung unterwegs - die ASFINAG Traffic Manager. Sie stehen für mehr Sicherheit, verbessertes Vorankommen und optimierte Kundeninformation. Erreicht wird das durch aktives Eingreifen in den Verkehr, sowie sichtbare und verstärkte Präsenz am innerstädtischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz. "In den vergangenen Jahren hat sich die ASFINAG in vielen Bereichen äußerst erfolgreich weiterentwickelt", sagt ASFINAG Vorstand Alois Schedl. "Mit dem Einsatz der ASFINAG Traffic Manager wollen wir nun auch auf dem Gebiet des Verkehrsmanagements spürbare Verbesserungen für unsere Kunden erzielen".

Vorerst als Pilotprojekt für ein Jahr angesetzt, patrouillieren immer zwei Einsatzfahrzeuge auf festgesetzten Routen. "Wir kennen das Straßennetz sehr genau und wissen, wo die neuralgischen Punkte sind", erklärt Alois Schedl. "Dadurch haben wir die Möglichkeit, bei strategisch guter Positionierung, bereits präventiv kritischen Verkehrssituationen aktiv vorzubeugen". In weniger als einem Jahr wurde das Projekt aufgesetzt und Alois Schedl zeigt sich überzeugt vom zukünftigen Erfolg: "Das 16-Mann-starke Team besteht aus Mitarbeitern der Maut und der Autobahnmeistereien. Diese Symbiose aus Betrieb und Mautaufsicht unter dem Dach des ASFINAG Verkehrsmanagements, vereint Know-how und praktisches Wissen und ist damit maßgeschneidert für diese Aufgabe".

Dadurch wollen wir erreichen:

schnelleres Vorankommen

mehr Verkehrssicherheit

optimierte Information

besseres Kunden-Service

erhöhte Präsenz auf Autobahnen und Schnellstraßen

Weniger Stau durch aktives Eingreifen in den Verkehr

Die Fertigstellung der elektronischen Überkopfanzeigen rund um Wien und auf der Tangente haben bereits merkbar dazu beigetragen, dass der Verkehr flüssiger vorankommt. So werden bei Ereignissen mögliche Umleitungsrouten geschalten oder durch die Verringerung der Geschwindigkeit zu den Stoßzeiten die Leistungsfähigkeit der Strecke erhöht. Dennoch kann gerade auf den Autobahnen in Wien, mit täglich mehr als 200.000 Fahrzeugen, bereits ein geringer Vorfall große Auswirkungen haben. Genau da kommen die Traffic Manager zum Einsatz. Hartwig Hufnagl als Projektleiter erklärt: "Schon kleinere Serviceleistungen wie rascheres Absichern von Unfall- oder Pannenfahrzeugen oder aktives Vorbeileiten an Ereignisstellen können dazu beitragen, Rückstaus in einem erträglichen Rahmen zu halten". In enger Kooperation mit den sechs ASFINAG Autobahnmeistereien in Wien und im näheren Umkreis und den Blaulichtorganisationen sollen zukünftig vor allem Unfälle schneller und effizienter abgewickelt werden. "Die Traffic Manager sind rund um die Uhr auf der Strecke unterwegs. Sie müssen also im Bedarfsfall nicht erst ausrücken - sie sind ja bereits da", fasst Hufnagl zusammen. Damit gewinnen wir Zeit. Wertvolle Zeit wenn es darum geht, den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten". Die Arbeitsteilung bringt hier den Vorteil: Die ASFINAG Traffic Manager als "Auge" auf der Strecke und Ersthelfer, die Einsatzorganisationen als Spezialkräfte und die ASFINAG Autobahnmeistereien als streckenverantwortliche Einsatzleiter.

High-Tech für bessere Information

Gut erkennbar und mit modernster Technik ausgestattet, sind die Einsatzfahrzeuge der Traffic Manager. So verfügen die Traffic Manager Fahrzeuge über aufklappbare LED-Tafeln. Über diese Tafeln können fix festgelegte Informationen wie "Rettungsgasse bilden" mit grafischer Anzeige wie es funktioniert oder Unfall- und Geisterfahrerwarnungen angezeigt werden. Das Besondere daran ist, dass die Traffic Manager auch individuelle Texte eingeben können. Also beispielsweise Ausweichrouten oder Zeitverluste durch Ereignisse. Durch die ständige Präsenz am Netz, können damit Informationen mobil sehr schnell und schon weit vor Stau- oder Unfallstellen kommuniziert werden. Die Autofahrer haben damit die Möglichkeit Ereignisse großräumig zu umfahren. Zusätzlich sind die Einsatzfahrzeuge der Traffic Manager direkt mit dem ASFINAG Verkehrsmanagement verbunden. Das ermöglicht eine schnellere Information über Ereignisse direkt auf der Strecke. Denn die Fahrzeuge sind unter anderem mit 360 Grad Kameras ausgestattet. Damit können auch von jenen Stellen Livebilder in die Verkehrsmanagement-Zentrale geliefert werden, die nicht von Kameras abgedeckt sind. Das erleichtert und beschleunigt die Entscheidungsfindung der Infos die den Kunden direkt auf der Strecke weitergegeben werden.

Der Kunde im Fokus - sicher und rasch über innerstädtische Autobahnen

Das Aufgabengebiet der 16 Traffic Manager gliedert sich in insgesamt vier Säulen. Die Schwerpunkte sind das mobile Verkehrsmanagement, das Ereignismanagement und das Verkehrssicherheits- und Kunden- & Kontrollservice. Praktisch bedeutet das, dass beispielsweise die Kontrolle darüber, ob Baustellen richtig und ordnungsgemäß eingerichtet sind genauso der Kontrolle der Traffic Manager unterliegen, wie die klassische Streckenkontrolle - also die Kontrolle darüber, ob es irgendwo Schlaglöcher gibt oder verlorene Dinge, die die Fahrbahn blockieren. Ist das der Fall, wird direkt vom Einsatz-Team die Stelle abgesichert und der Schaden wenn möglich gleich behoben oder es werden sofort alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Bei besonderen Ereignissen werden die Traffic Manager auch außerhalb ihres Einsatzgebietes eingesetzt. So etwa zur zusätzlichen Verkehrsüberwachung und Kundeninformation bei Großveranstaltungen wie dem Nova-Rock-Festival im Burgenland.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin ASFINAG Wien, NÖ, Bgld

Tel: +43 (0) 664 60108-17825

E-Mail: alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at