FPÖ-Obermayr/Hübner: Gemeinsame EU/USA Freihandelszone bedeutet das Ende für europäische Lebensmittel- und Datenschutzstandards

Bundesregierung ist aufgefordert, im Rat gegen Verhandlungsmandat entschieden aufzutreten

Wien (OTS) - "Wenn wir unseren europäischen Markt für amerikanische Großkonzerne öffnen, wird die EU zahlreiche Importverbote kippen müssen. Speziell im Lebensmittelsektor werden die hohen europäischen Standards - sei es nun hinsichtlich von Genkartoffeln, hormonbehandeltem Fleisch, dem massiven Einsatz von Antibiotika, Chemikalien und Pestiziden - von Agro-Giganten wie Monsanto als lästige Handelshemmnisse empfunden. Wer sich hier an wen anpassen wird, hat sich gezeigt, als die EU noch im Februar 2013 - also im Vorfeld der Verhandlungen - das Importverbot für Fleisch, welches in Milchsäure gewaschen wurde, kippte", so der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr. Als weitere Folge würden US-Agrarkonzerne die europäischen Landwirte schlicht und einfach vom Markt verdrängen. Denn mit Gentechnik, Hormonen sowie Antiobiotika produzieren die USA billige Massenware. Obermayr dazu: "Diesem Wettbewerbsdruck wird der ohnehin schon ausgedünnte kleinstrukturierte heimische Bauernstand nicht standhalten können."

Ähnliches gelte für die europäischen Standards im Datenschutz. Amerikanische IT-Konzerne wie Google oder Facebook würden bereits jetzt versuchen, die neue Datenschutzverordnung mit einem gigantischen Aufgebot an Lobbyisten abzuschwächen. "In der Verarbeitung von Daten stecken für diese Konzerne Milliardengewinne. Ein gemeinsamer Markt bietet für sie die ideale Grundlage, die europäische Gesetzgebung zu ihren Gunsten zu beeinflussen", warnt Dr. Johannes Hübner, außen- und europapolitischer Sprecher der FPÖ.

Das sei bei weitem nicht alles, denn zahlreiche andere sensible Bereiche wären von der gemeinsamen Freihandelszone erfasst, wie etwa die öffentliche Auftragsvergabe. Washington hat bereits deutlich klargestellt, dass die USA nicht willens seien, pikante Bereiche wie den Lebensmittelsektor, den Datenschutz, Urheberrechte oder das öffentliche Beschaffungswesen vom Abkommen auszunehmen. "Daher ist die österreichische Bundesregierung dringend gefordert, im Rat entschieden gegen das von der Kommission vorgelegte Verhandlungsmandat aufzutreten!", verlangen Obermayr und Hübner. Grundsätzlich gelte für Abkommen mit Drittstaaten die qualifizierte Mehrheit im Rat, in bestimmten Bereichen aber Einstimmigkeit.

Abschließend hob Hübner die geopolitische Dimension von TAFTA hervor:

"Wir wollen keine Hybrid-NATO! Die Freihandelszone ist eindeutig darauf ausgerichtet, Handelsströme zu Lasten Dritter abzulenken. Wir sollten die Europäische Union und insbesondere Österreich nicht zum Spielball eines bevorstehenden Wirtschaftskrieges der USA gegen China werden lassen und klar Position dagegen beziehen."

