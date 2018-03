Forum Rohstoffe prämiert drei Unternehmen aus Ober- und Niederösterreich für gelebte Nachhaltigkeit!

Nachhaltigkeitspreise gehen an Riedler Kies und Bau, Bernegger und Schärdinger Granit!

Wien (OTS/PWK223) - Im Rahmen einer festlichen Gala im Naturhistorischen Museum zeichnete das Forum mineralische Rohstoffe am 9. April 2013 drei Rohstoffe gewinnende Unternehmen für besondere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales mit den Nachhaltigkeitspreisen 2012 aus. Zum besten Projekt in der Kategorie Umwelt wurde die Arbeit des Unternehmens Riedler Kies und Bau GmbH & Co KG aus Winklarn/Amstetten gekürt. Dieser Preis wurde in Kooperation mit dem WWF, dem langjährigen Partner des Forums Rohstoffe, vergeben. Die Auszeichnung in der Kategorie Soziales ging an das oberösterreichische Unternehmen Schärdinger Granit Industrie AG. Mit dem Preis für besonders herausragende Leistungen im Bereich Wirtschaft wurde die Bernegger GmbH - ebenfalls aus Oberösterreich ausgezeichnet.

Nachhaltigkeitspreise sollen Vorbildwirkung haben

Die drei aus Oberösterreich und Niederösterreich stammenden Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren daran, mineralische Rohstoffe effizient und im Einklang mit der Umwelt, ihren Mitarbeitern und den Anrainern zu gewinnen. "Mit den Nachhaltigkeitspreisen, die wir bereits zu zweiten Mal verleihen, möchten wir die Vielzahl an hervorragenden Projekten unserer Branche vor den Vorhang holen. Ziel ist auch unsere Mitglieder zu ermutigen, weiterhin ihren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung - im Bereich des Natur- und Artenschutz sowie in wirtschaftlichen und sozialen Bereichen - zu leisten", so die Vorsitzende des Forums Rohstoffe, Mag Ursula Huber-Wilhelm.

Preisträger in der Kategorie Umwelt

Riedler Kies und Bau GmbH & Co KG: "Neuschaffung, Pflege und Erhaltung von wertvollen Lebensräumen für gefährdete Pflanzen- und Tierarten in Materialgewinnungsstätten."

Das prämierte Natur- und Artenschutzprojekt der Firma Riedler besteht aus mehrerennaturschutzfachlich bedeutenden und rasch umsetzbaren Maßnahmen. In der ersten 2012 abgeschlossenen Phase erfolgten die Erhebung und die Dokumentation des naturschutzfachlichen Potenzials der Forstheide sowie die Erarbeitung eines Leitbildes. Weiters wurden Entwicklungsziele definiert und mögliche Umsetzungsprojekte vorgeschlagen, welche der lokalen Bevölkerung erlebnisorientiert näher gebracht werden sollen. In der derzeit laufenden 2. Phase werden ausgewählte Projekte, wie das Anlegen von Uferschwalbenbrutwände und Amphibienlaichgewässer, die Förderung von Kiesbrütern, die Gestaltung von Rekultivierungsflächen, die Pflege von Extensivgrünland und das Einrichten von Naturwaldzellen umgesetzt. In die Arbeit eingebunden wurden sowohl Gemeinden, Behörden, maßgebliche Schotterbetriebe als auch lokale Naturschutzvereine und die Bürgerinitiative Forstheide. Das in der ersten Phase 2012 bis 2013 laufende Umsetzungsprojekt wird auch als Leader-Projekt von der EU und vom Landschaftsfonds Niederösterreich gefördert.

"Das Projekt überzeugt durch seinen ganzheitlichen Ansatz, bei dem die Umsetzungsprojekte des Abbaubetriebs Teil eines umfassenden landschaftsökologischen Konzepts sind", so Juror DI Gerald Steindlegger, Geschäftsführer des WWF Österreich

Preisträger in der Kategorie Soziales

Schärdinger Granit Industrie AG: "Neue Zufahrt zum Steinbruch Allerding zur Entlastung der Ortschaft Allerding".

Der Steinbruch Allerding existiert bereits seit über 100 Jahren. Durch die steigende Produktion von Schotter für den Straßen- und Bahnbau kam es auch zu einer wesentlichen Vergrößerung des Transportvolumens. Die Zufahrt erfolgte bisher durch eine enge Straße durch den Ortskern der Ortschaft mit 111 EinwohnerInnen. Durch die Errichtung einer neuen Zufahrt verlagert sich neben dem gesamten betrieblichen Schwerverkehr auch der allgemeine Verkehr in Richtung Taufkirchen/Pram aus Allerding auf die neue Straße. Dies führt zu einer beträchtlichen Entlastung der Anrainer. Weiters reduziert sich die Zufahrtsstrecke für den Verkehr zum Steinbruch, ausgehend von der Anbindung der B137, um 900 m. "Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, dass es möglich ist, die Herausforderungen des Lebens- und Wohnraums mit denen der Wirtschaft zu verbinden. Dieses Handeln wollen wir daher ganz besonders mit einer Auszeichnung hervorheben und der Schärdinger Granit Industrie AG zu diesem Projekt gratulieren", so Juror Abg.z.NR Josef Muchitsch von der Gewerkschaft Bau-Holz.

Preisträger in der Kategorie Wirtschaft

Bernegger GmbH: "Kalksteinbruch Schützenstein in Spital am Pyhrn -Nachhaltige Rohstoffsicherung für das kommende Jahrhundert".

Das Rohstoffe gewinnende Unternehmen Bernegger errichtete mit einem Investitionsvolumen von 14 Mio. Euro eine Hochsiloanlage, eine Förderbandstrecke und eine Zug-Verladestation. Durch diese Investition wird der derzeitige Standort aufgewertet und die hochwertigen regionalen Arbeitsplätze abgesichert. Alle Maßnahmen wurden nach dem neuesten Stand der Technik errichtet. Sie sparen über 90% der LKW Fahrten im Steinbruch und weitere 1,7 Mio. km ( 10.000 LKW Fahrten) auf der Straße ein. Insgesamt werden die Lärm- und Staubemissionen um bis zu 90% verringert. Durch den "trockenen" Transport im Steinbruch werden der Energie- (bis 15%) und der Wasserverbrauch (bis 90%) im Vergleich zur gegenwärtigen Situation verringert und somit insgesamt (Transport, Aufbereitung und Lagerung) die beachtliche Menge von 2.300 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. "Das Projekt besticht durch seine gesamtheitliche positive Wirkungsweise hinsichtlich der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes, der Einsparung von Ressourcen und der Reduktion von Emissionen und ist daher ein würdiger

Preisträger", so Juror Univ.-Prof. Dr. Günter Emberger von der TU Wien.

Nachhaltigkeitspreis 2012 bereits zum zweiten Mal verliehen

Der Wettbewerb richtete sich an alle mineralische Rohstoffe gewinnenden Unternehmen, die in den genannten drei Kategorien Projekte planen, gerade umsetzen oder in den vergangenen zwei Jahren abgeschlossen haben. Mit den Nachhaltigkeitspreisen 2012 wurden jene Unternehmen ausgezeichnet, die Aktivitäten setzen, welche über das von Planungsbehörden und vom Gesetzgeber Verlangte hinausgehen. Ziel ist es die Brache zu ermutigen, weiterhin einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung zu erbringen. Die drei Gewinner der österreichischen Nachhaltigkeitspreise nehmen auch am "Sustainable Development Award 2013" des Europäischen Gesteinsverbandes UEPG teil. Bewertet wurden die eingereichten Projekte von einer unabhängigen Fachjury bestehend aus:

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Günter EMBERGER, TU Wien

Abg z.NR Josef MUCHITSCH, Gewerkschaft Bau-Holz

DI Gerald STEINDLEGGER, WWF Österreich

Die drei Preisträger im Überblick:

Wirtschaft - die beste Praxis in der Rohstoffgewinnung und bei Betriebsabläufen

Bernegger GmbH mit dem Projekt: "Kalksteinbruch Schützenstein in Spital am Pyhrn - Nachhaltige Rohstoffsicherung für das kommende Jahrhundert".

Soziales - für beste Praxis in Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit

Schärdinger Granit Industrie AG mit dem Projekt: "Neue Zufahrt zum Steinbruch Allerding zur Entlastung der Ortschaft Allerding".

Umwelt - für beste Praxis im Umweltschutz gemeinsam mit dem WWF Riedler Kies und Bau GmbH & Co KG mit dem Projekt: "Neuschaffung, Pflege und Erhaltung von wertvollen Lebensräumen für gefährdete Pflanzen- und Tierarten in Materialgewinnungsstätten". (us)

