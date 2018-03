Aviso: Erstes Pop-Zentrum Wiens im Gasometer

Presseführung am Freitag, den 19. April

Wien (OTS) - Im Turm B der Wiener Gasometer ist auf über 8.000 Quadratmeter Fläche ein Zentrum für Popularmusik entstanden. Pop Akademie, Jam Music Lab und Electronic Music-School sorgen für Ausbildung, die "Klangfarbe" und ein Gitarrenbauer bieten die richtige Ausrüstung an und das Bank-Austria Ticketservice bringt Top-Acts und Stimmung in die dazugehörige Veranstaltungslocation. Jetzt ist auch der Veranstaltungssaal für Proben, Einzelauftritte und Aufnahmen fertig. Aus diesem Grund findet kommenden Freitag eine Presseführung statt, an der auch Stadtrat Christian Oxonitsch teilnehmen wird. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich dazu eingeladen.

Hinweis: Film- und Fotomotive sind ausreichend vorhanden.

Presseführung: Erstes Pop-Zentrum Wiens im Gasometer



u.a. mit StR Christian Oxonitsch



Datum: 19.4.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Gasometer Turm B

Guglgasse 8, 1110 Wien



