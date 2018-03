Neues Sachbilderbuch: "Gerda Gelse" fliegt auf Leseförderung im Kindergarten

Wien (OTS) - "Gerda Gelse-Allgemeine Weisheiten über Stechmücken" ist das neue Sachbilderbuch der St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung und des Wiener Dom-Verlages, entstanden durch das Projekt "lesen lieben lernen" - Mit dem Reinerlös aus den Buchverkäufen erhalten die Kindergärten und Horte Bücher und Materialien zur Leseförderung - Das Projekt will den selbstverständlichen alltäglichen Umgang mit Büchern fördern.

Mit "lesen lieben lernen" will die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung, Träger von 79 Kindergärten und Horten, die Freude am Buch wecken. Der Umgang mit Büchern soll selbstverständlich von Klein auf in den Alltag integriert werden -angefangen im Kindergarten. Einmal im Jahr wird gemeinsam mit dem Wiener Dom-Verlag eine Bilderbuchgeschichte gesucht, einreichen können MitarbeiterInnen und Eltern. Ziel ist, diese näher ans Medium Buch zu holen, damit sie in weiterer Folge die Freude am Lesen und am Buch mit den Kindern teilen. In diesem Jahr machte "Gerda Gelse" das Rennen, eine Geschichte von Kindergartenpädagogin Heidi Trpak, die in einem St. Nikolaus-Kindergarten im 21. Bezirk arbeitet.

Das Leben einer Gelse wissenswert und farbenprächtig vermittelt

Wie der Titel schon sagt, erklärt Gerda Gelse dem Leser, was sie denn alles so macht, wenn sie nicht gerade auf der Suche nach Blut ist. Einzigartig ist auch die Illustration: Die Gelsen wurden im Pflanzendruck zum Leben erweckt. Nur bei ganz genauem Hinsehen ist zu bemerken, dass die Gelse aus Ahornfrüchten, Salbeiblättern und Haselnusskätzchen besteht. Dr. Johanna Rachinger, die bei der Buchpräsentation im Naturhistorischen Museum die Eröffnungsworte an die Gäste richtete, zeigte sich begeistert: "Das mit dem Friedl Hofbauer-Preis ausgezeichnete Buch 'Gerda Gelse' von Heidi Trpak und Laura Momo Aufderhaar ist ein hervorragendes Bilderbuch, das mit viel Witz Wissenswertes vermittelt. Die farbenprächtigen Drucke aus Gräsern und Blüten sind ein Augenerlebnis."

Laura Momo Aufderhaar selbst wurde in einem von der Stiftung geförderten und von der bekannten österreichischen Illustratorin Renate Habinger betreuten Jungillustratorinnenkurs ausgewählt. Fünf Illustratorinnen arbeiteten eine Woche lang an Entwürfen für Gerda Gelse, am Ende erhielt die Berlinerin den Zuschlag.

Buchverkauf: Kindergärten und Horte erhalten "Bildungspakete"

Der Erlös der Bücherverkäufe in der Stiftung kommt den Kindergärten für Bücher und Materialien zur Leseförderung zu Gute. Erhältlich ist das Buch über den Buchhandel, sowie in der Geschäftsstelle und in den Kindertagesheimen der St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung. Eine Adressliste der Kindertagesheime finden Sie unter www.kathkids.at.

Informationen zum Buch

Gerda Gelse. Allgemeine Weisheiten über Stechmücken

Wiener Dom-Verlag

26 S.; Hardcover; 26,5 x 20

durchgehend farbig illustriert

ISBN: 978-3-85351-247-0

Preis: ca. Euro 14,90

Über den Friedl Hofbauer Preis

Die österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin Friedl Hofbauer ist Namensgeberin für den Buchpreis, der ein Mal im Jahr gemeinsam von der St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung und dem Wiener Dom-Verlag vergeben wird. Die Trägerin des Österreichischen Kinderlyrik-Staatspreises ist Schöpferin von manchem "Ohrwurm": Mit "Wischi waschi Wäschewaschen" bis zu den berühmten Fingerspielen im "Minitheater" hat sie Generationen von Kindern mit Sprachspiel und Lautmalerei die Lust an der Sprache geweckt.

Fortsetzung folgt

Die Gewinnerin des 3. Friedl Hofbauer-Preises wird im Mai 2013 ausgewählt. Die Verleihung und die Buchpräsentation finden im April 2014 statt.

Über die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung

Zur St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung zählen derzeit insgesamt 79 Standorte in Wien mit rund 750 MitarbeiterInnen und circa 6.000 Kindern. Ein gelebtes Miteinander, Erziehungspartnerschaft und ein Interesse an den individuellen Lebensentwürfen der Kinder und ihrer Familien zeichnen die pädagogische Arbeit der Stiftung aus.

Nähere Informationen zur Stiftung erhalten Sie unter www.kathkids.at sowie unter www.facebook.com/nikolausstiftung.

Bei Fragen steht Ihnen Mag.a Marlene Erlacher gerne zur Verfügung.

