AVISO FMK-Jahres-PK am 25.4.: Infrastruktursäule Mobilfunk

Jahres-PK am 25.4. um 9:30 Uhr in der Sky Bar

Wien (OTS) - Mobilfunk muss als Infrastruktursäule von vitaler Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreichs wahrgenommen werden.

FMK-Jahres-Pressekonferenz: Infrastruktursäule Mobilfunk



Das Forum Mobilkommunikation lädt zur Jahrespressekonferenz am

25.4.2013 um 9:30 Uhr in der SKY BAR, Kärntnerstrasse 19, 1010 Wien

ein.



Themen:



-Mobilfunk muss als Infrastruktursäule von vitaler Bedeutung für

den Wirtschaftsstandort Österreichs wahrgenommen werden

-Verkehrsdaten (Sprach- und Datenvolumen) 2012

-Kundenzahlen 2012

-Wirtschaftsdaten 2012

-Vorstellung der aktuellen Gallup-Mobilfunk-Umfrage 2013



Ihre Gesprächspartner:



-DI Jan Trionow, Präsident des FMK und CEO Hutchison 3G Austria

-Dr. Lothar Roitner, Vizepräsident des FMK und Geschäftsführer des

FEEI,

-Mag. Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK

-Mag. Matthias Pázmándy Österreichisches Gallup-Institut



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und verbleiben mit der Bitte um

Anmeldung per Email an neusser @ fmk.at oder telefonisch unter 01/ 588

39 / 14.



Datum: 25.4.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

SKY BAR

Kärntnerstrasse 19, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Gregor Wagner

Pressesprecher

Forum Mobilkommunikation - FMK

Mariahilfer Straße 37-39, A-1060 Wien

Mobil: +43 664 619 25 12

Fix: +43 1 588 39 15,

Fax: +43 1 586 69 71

Email: wagner @ fmk.at

Website: www.fmk.at