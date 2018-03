Europas größter Geowissenschafter-Kongress bleibt bis 2019 im Austria Center Vienna

240.000 Nächtigungen in den kommenden sechs Jahren in Wien - Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle unterstreicht hohe Attraktivität Österreichs als wissenschaftl. Konferenzstandort

Wien (OTS) - Bereits zum neunten Mal in Folge fand der EGU-Kongress (European Geosciences Union) vom 7. bis 12. April 2013 im Austria Center Vienna (ACV) statt. Die professionelle Zusammenarbeit, die enorme Flexibilität und der hohe technische Standard des Kongresszentrums, sowie die Infrastruktur und Lage der Stadt Wien bilden die Grundlage für die nachhaltig erfolgreiche Kooperation.

Der EGU ist der zweitgrößte Geowissenschafter-Kongress der Welt und hat seine Heimat seit mittlerweile neun Jahren im Austria Center Vienna. 2013 nahmen rund 11.000 Kongressteilnehmer an insgesamt 13.500 Präsentationen teil. Bundesminister o. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle, der an einer Auszeichnung im Rahmen des Kongresses teilnahm, bestätigte die enorme Bedeutung des Kongresses für den Standort Wien und die wissenschaftliche Entwicklung in Österreich: "Dass sich die EGU entschlossen hat, ihren Kongress auch in den kommenden sechs Jahren in Wien abzuhalten, zeigt die hohe Attraktivität Österreichs als wissenschaftlicher Konferenzstandort, aber auch als hochwertiger Wissenschafts- und Forschungsstandort." Der Minister sieht auch eine weitere Stärkung der Geowissenschaften, die sich über die Landesgrenzen hinweg einen exzellenten Ruf erarbeitet haben.

"Über die Jahre hat sich eine starke Verbindung und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Kongress und seiner Veranstaltungslocation entwickelt." so Martin Rasmussen, Geschäftsführer von Copernicus und Kongressorganisator des EGU. "Ich freue mich deshalb sehr über die Entscheidung des Präsidiums der European Geosciences Union für das Austria Center Vienna als Austragungsort in den kommenden Jahren."

Ein wesentlicher Aspekt für die Entscheidung des EGU-Präsidiums war die Flexibilität des Hauses sowie der deutliche Fokus auf Nachhaltigkeit und das neue hochleistungsfähige W-Lan. "Der EGU ist ein komplexer Kongress. Mit bis zu 60 Vorträgen gleichzeitig und Teilnehmern aus über 100 verschiedenen Ländern ist er geprägt von hoher Diversität und hohen technischen Anforderungen. Dafür braucht es einen flexiblen Partner. Das Team des Austria Center Vienna hat immer ein offenes Ohr für uns, und das verstärkte Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Ökologisierung der neuen Vorständin Dr. Susanne Baumann-Söllner kommt unserem Anliegen sehr entgegen." so Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günter Blöschl, Präsident des EGU und Vorstand des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie an der Technischen Universität Wien.

"Der EGU zählt seit vielen Jahren zu unseren Top-Kunden. Die Verlängerung unserer Partnerschaft bestätigt, dass wir uns als Kongresszentrum auf dem richtigen Weg befinden. Unser Ziel ist es, das Austria Center Vienna gemeinsam mit unseren Partnern weiterzuentwickeln und für die Zukunft aufzustellen." so Dr. Susanne Baumann-Söllner, Vorständin der IAKW-AG, die das Austria Center Vienna betreibt.

Hochleistungsfähiges Wireless-Lan für 11.000 Kongressbesucher

"Der erste große Testlauf für unser neues System war im März der ECR (European Congress of Radiology), auf dem zu Spitzenzeiten 4.000 Kongressteilnehmer zeitgleich im Internet waren. Beim diesjährigen EGU ist es uns nun erfolgreich gelungen, dass mehrere tausend Laptops gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit im Netz arbeiten konnten. Zudem waren parallel die meisten Teilnehmer mit ihren Smartphones im Internet unterwegs. zur Verfügung stand eine 300 Mbit-Leitung, Kapazität nach oben ist noch gegeben." so Baumann-Söllner über das neue System.

Martin Rasmussen bestätigt die erfolgreiche Feuertaufe des neuen Systems: "Die Digitalisierung spielt für den Nutzen unserer Teilnehmer eine enorm wichtige Rolle. Das neue W-Lan im ACV ist jetzt so leistungsfähig, dass alle damit arbeiten können."

Über 240.000 zusätzliche Nächtigungen in Wien

Ein weiterer ausschlaggebender Grund für die Entscheidung der langfristigen Bindung an einen Ort ist die Stadt Wien als Kongressdestination in der Mitte Europas. "Wien ist ein weltweit anerkannter Kongressstandort, der sowohl mit sehr guten Anbindungen und Transportwegen, als auch mit einem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem großen kulturellen Angebot punktet.", führt EGU-Präsident Blöschl aus. Für die Stadt hat diese Entscheidung mit über 40.000 zusätzlichen Nächtigungen pro Kongressjahr und damit über 240.000 zusätzliche Nächtigungen in den kommenden sechs Jahren eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Der Großteil der Kongressbesucher beim EGU bleibt im Durchschnitt vier Nächte in Wien.

Im kommenden Jahr feiert der EGU sein zehnjähriges Jubiläum in Wien.

