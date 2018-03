WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Mitarbeiterlose Filialen sind ein Schuss ins Knie - von Hans-Jörg Bruckberger

Viele Banken verlieren ihren wichtigsten Kontakt - den zu den Kunden

Wien (OTS) - Was wir Steuerzahler und Konsumenten nicht alles sind -hochverschuldet zwar, dafür Teilhaber von Banken und Retter ganzer Länder. Weniger prestigeträchtig ist es, dass wir neuerdings auch Bankangestellte sind - und zwar zusätzlich zu unseren Jobs und ohne dafür entlohnt zu werden. Schlimmer noch: Wir müssen sogar etwas zahlen. Etwa eine Kontogebühr, obwohl die Bank schon lange nichts mehr für uns tut: Wir managen unser Konto längst online und seit Neuestem erledigen wir Einzahlungen und Überweisungen vor Ort selbst, indem wir Maschinen mit Geldscheinen füttern oder Zahlscheine einscannen. Filialen, die früher zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt haben, kommen heute zum Teil schon beinahe ohne Menschen aus.

Kein Wunder also, dass Banken in Statistiken als größte "Jobvernichter" hervorstechen (siehe Seite 14). Rein wirtschaftlich gesehen ist das verständlich. Der Branche geht es, insbesondere in Europa, nach wie vor bescheiden, Kosten müssen weiter eingespart werden. Und Personal kostet nun einmal einiges.

Anders als in der Industrie hat die Sache aber gerade bei den Banken einen Haken: Der so wichtige Kontakt zu den Kunden geht zusehends verloren. Immer weniger Menschen kennen den ihnen offiziell zugeteilten Berater überhaupt noch persönlich. Woher auch, wo sie doch alles via Internet und Computer machen. Der ist aber kein Verkäufer.

Andere Branchen geben ein Vermögen aus, um eben diesen Kontakt zu potenziellen Kunden zu bekommen - über Kundenkarten werden Datenbanken aufgebaut, teilweise sogar Filialen errichtet, die gar nicht notwendig wären, nur um den persönlichen Kontakt herzustellen. Insofern scheint die Richtung, in die sich viele große Banken derzeit entwickeln, die falsche zu sein. Kurzfristig mag eine sinkende Kostenbasis erfolgreich sein, um bilanzielle Löcher zu stopfen, nachhaltig betrachtet ist das aber geradezu ein Schuss ins eigene Knie. Dies, zumal sich die Zeiten auch wieder ändern und Kunden mehr Fonds und andere Anlageprodukte nachfragen werden. Und auch wieder mehr Kredite. Dann müssen die Geldhäuser mühsam aufbauen, was sie zurzeit geradezu mit Füßen treten.

Der Versuch, einem Kunden, der wegen eines ganz anderen Anliegens anruft, via Callcenter noch rasch einen Bausparvertrag aufzuschwatzen, ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Im Gegenteil: Damit verärgert man diesen wohl nur noch mehr.

