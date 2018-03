Strache: Am Karl-Renner-Ring soll nicht gerüttelt werden!

Denkmalsturm ist immer abzulehnen!

Wien, 15-04-2013 (OTS/FPD) - Nachdem unter Rot-Grün der Denkmalsturm offenbar zum guten Ton der politischen Auseinandersetzung erhoben wurde, legt jetzt die Volkspartei nach und möchte quasi als Retourkutsche auch den Karl-Renner-Ring in Wien umbenennen. Dies lehnt die Wiener FPÖ genauso ab, wie wir uns auch schon gegen die Umbenennung des Karl-Lueger-Rings ausgesprochen haben. Hier werde bewusst die Geschichte der Stadt ideologisch "bereinigt", so heute der Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, NAbg. Heinz-Christian Strache in einer Stellungnahme.

Seit vielen Jahren beobachten wir jetzt schon die zwanghafte Auslöschung von Stadtdenkmälern. Um den Preis des linksextremen Applauses werde zwar für den Mörder und Folterknecht Che Guevara eine Büste im Wiener Donaupark errichtet - auf der anderen Seite versuche man jedoch jegliche dem Mainstream zuwiderlaufende Darstellung der Zeitgeschichte auszuradieren. Das jetzt sogar die Volkspartei in diesen Chor der Denkmalstürmer miteinstimme, habe der Debatte eine neue, negative Qualität verliehen, so Strache abschließend. (Schluß)

