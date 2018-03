Kampagnenauftakt "Free Wien-LAN" voller Erfolg

Wohnzimmer am Stephansplatz als Vorgeschmack auf flächendeckendes W-LAN-Netzwerk

Wien (OTS/SPW) - "Free Wien-LAN - get yourself connected" heißt die neue Kampagne der Jungen Generation in der SPÖ Wien (JG-Wien), die ein flächendeckendes, kostenloses W-LAN Netzwerk einfordert. Der Kampagnenauftakt fand am letzten Freitag statt und war in den Augen von JG-Vorsitzendem Marcus Gremel ein voller Erfolg: "Free Wien-LAN geht auf die Bedürfnisse junger Menschen ein und wird deshalb auch unglaublich gut angenommen." Mit einem "Wohnzimmer am Stephansplatz", in dem sich die jungen Wienerinnen und Wiener ins Internet einklinken konnten, gab die JG einen Vorgeschmack auf die Vorteile eines flächendeckenden W-LAN-Netzwerks.****

"Bei unserer Kampagne kann jeder mitmachen", freut sich Gremel auch über die ersten Unterschriften der Petition zum Thema "Free Wien-LAN". "Wir nutzen damit die neuen Möglichkeiten durch das Wiener Petitionsgesetz und wollen ein bewusstes Zeichen für direkte Demokratie setzen", betont Gremel. Schließlich soll "Free Wien-LAN" durch "leistbares Internet" und "Zugang für alle", jungen Menschen dabei helfen sich schnell, einfach und kritisch informieren zu können.

Einige BesucherInnen nutzten gleich die interaktiven Möglichkeiten, um sich am "Free Wien-LAN" zu beteiligen. Denn auch bei der Frage, wo die Einführung von "Free Wien-LAN" beginnen soll, zählt Gremel auf das Engagement der jungen Wienerinnen und Wiener:

"Mach einfach ein Foto von deinem Wiener Hotspot und schicks uns auf Facebook." Die Plätze mit den meisten Fotos werden sich anschließend in einem Online-Voting um das erste "Free Wien-LAN" matchen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Luise Wernisch

Tel.: 0664/5053197

Junge Generation in der SPÖ Wien

Löwelstraße 18

1014 Wien