Berlakovich: 2.000 Euro Unterstützung für innovative Mobilitätsprojekte von Jugendlichen

Lebensministerium fördert Bewusstseinsbildung und unterstützt kreative Ideen für klimafreundlichen Verkehr - Einreichfrist läuft bis 6. September!

Wien (OTS) - Von der Fahrradwerkstatt über den Bau eines Lastenrades, die Installation eines Shuttleservices für Veranstaltungen bis hin zur Entwicklung neuer jugendgerechter Bus- und Bahnangebote: Neuen Ideen und Projekten zur Mobilität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind keine Grenzen gesetzt. Ab sofort unterstützt das Lebensministerium Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit wie Jungendgruppen, -vereine oder -organisationen bereits zum dritten Mal mit einer Sonderfinanzierung. Die Höhe der Unterstützung variiert je nach Projektinhalt und -aufwand zwischen 500,- und 2.000,- Euro, beläuft sich jedoch auf maximal 50 Prozent der Mobilitätskosten. "Jugendliche sind Vorbilder in Sachen Umweltschutz im Verkehr, da sie zumeist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Jedoch sind nicht immer ausreichend attraktive Mobilitätsangebote für Jugendliche vorhanden. Mit der Sonderfinanzierung wollen wir Jugendliche und Jugendeinrichtungen motivieren und unterstützen, sich bei der Entwicklung und Umsetzung von Mobilitäts-projekten aktiv zu beteiligen. Ich setze gezielte Maßnahmen dafür, dass die Jugendlichen von heute nicht die Klimasünder von morgen werden", so Umweltminister Niki Berlakovich.

Mit klima:aktiv mobil umweltfreundlich und sportlich mit dem Rad unterwegs

Umwelt- und Klimaschutzthemen gewinnen vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer mehr an Bedeutung. Sowohl in der Schule als auch in ihrer Freizeit beschäftigen sich junge Menschen mit ihrer Zukunft. Innerhalb von Vereinen und außerschulischen Einrichtungen haben die Jugendlichen mit ihren BetreuerInnen vielfältige Möglichkeiten, ihr Umfeld mitzugestalten. Hinsichtlich umweltschonender Mobilität können sie innovative und kreative Jugendprojekte und -maßnahmen entwickeln und diese auch umsetzen. Das Lebensministerium unterstützt dieses Engagement mit einer einmaligen Sonderfinanzierung.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren konnten damit zahlreiche Jugendmobilitätsprojekte - viele davon im Radverkehrsbereich - in allen Bundesländern umgesetzt werden. So bauten die Offene Jugendarbeit Dornbirn und Steiermark Lastenräder für Transportwege im Zentrum, anstatt diese mit dem Auto zu bewältigen. Die Jugendlichen des Eugendorfer Jugendzentrums (Salzburg) machten 15 bereits ausrangierte Fahrräder im Rahmen von Fahrradreparaturworkshops wieder fit. Diese können sie nun kostenlos ausborgen und in der Freizeit nutzen. Durch die Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings konnten sie ihr Fahr- und Sicherheitsgefühl auf dem Rad weiter ausbauen. Im Don Bosco Flüchtlingswerk Austria in Wien lernten auch jugendliche Flüchtlinge, wie man mit wenigen Handgriffen alte Drahtesel wieder flott für die Straße macht. In allen Einrichtungen spielt vor allem auch die Bewusstseinsbildung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr und was jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann, eine wesentliche Rolle.

Projekte und Ideen können noch bis 6. September eingereicht werden. Details zu den Finanzierungsmöglichkeiten, den Voraussetzungen für die Einreichung und die Projektabwicklung sowie Informationen zu den bereits durchgeführten Projekten auf finden Sie auf www.jugend.klimaaktiv.at.

