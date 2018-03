Defibrillatoren für die Fahrzeugflotte des Mobilen Bürgerdienstes

Wien (OTS) - Auf Anregung von Wiener Landtagspräsident und Präsident des Vereins "PULS - zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes", Harry Kopietz, wurden die ersten beiden Fahrzeuge des Mobilen Bürgerdienstes mit Defibrillatoren ausgerüstet.

Stadtrat Christian Oxonitsch hat heute dem Mobilen Bürgerdienst Defibrillatoren für die gesamte Fahrzeugflotte übergeben. "Die Stadt Wien hat eine Vorbildfunktion betont Oxonitsch, in jedem Amtshaus gibt es einen Defibrillator, da ist es klar, dass der Mobile Bürgerdienst, der tagtäglich in Wien im Einsatz ist, ebenfalls die lebensrettenden Geräte bekommt, und sich die BürgerInnen auch in einem solchen Notfall auf die BürgerdienstmitarbeiterInnen verlassen können."

Die Defibrillatoren in den Bürgerdienstfahrzeugen sind tagtäglich Wien weit und auch bei einer Vielzahl von Veranstaltungen im Einsatz. Der Mobile Bürgerdienst ist bei den Grätzelfesten in den Bezirken genauso anzutreffen, wie am Donauinselfest oder bei den Sicherheitstagen am Rathausplatz. 2012 besuchten die Bürgerdienstbusse rund 270-mal die Bezirke und führten rund 15.000 Beratungsgespräche.

Als Mitglied des K-Kreises/Helfer Wiens leistet der Mobile Bürgerdienst auch im Katastrophenfall seinen Beitrag. Die BürgerdienstmitarbeiterInnen sind umfassend in Erster Hilfe ausgebildet und werden jährlich in Seminaren vor allem in Zusammenarbeit mit den Helfern Wiens geschult.

"Die mobilen BürgerdienstmitarbeiterInnen sind vor allem bei Veranstaltungen immer wieder mit Blessuren oder Schwächeanfällen von BesucherInnen konfrontiert, in den meisten Fällen kann mit einem Pflaster oder einem Glas Wasser geholfen werden - berichtet Bürgerdienstchef Peter Kozel - bei einem Herzstillstand kann vor allem neben den Erste Hilfe Maßnahmen der Defibrillator das Leben retten. Für die MitarbeiterInnen bedeutet es eine zusätzliche Sicherheit zu wissen, dass ein Defibrillator mit an Bord ist. "

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

