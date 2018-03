VSStÖ: Offenlegung der Gehälter an Hochschulen!

VSStÖ-Spitzenkandidatin Freidl fordert Einkommenstransparenz an Hochschulen, um gegen Ungleichbehandlung vorzugehen

Wien (OTS) - "Weibliche Hochschulangestellte verdienen für die gleiche Arbeit heute oft immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Das zeigt ein Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2011 über Frauenförderung an Hochschulen", so Julia Freidl, VSStÖ-Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahl 2013.

Laut Rechnungshof fällt der Gehaltsunterschied zwischen Professorinnen und Professoren z.B. an der JKU Linz besonders deutlich aus: Frauen verdienen hier durchschnittlich um mehr als 10 Prozent weniger. Auch beim wissenschaftlichen Personal zeigen sich erhebliche Unterschiede: Diejenigen wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, die ein höheres Gehalt als den gesetzlichen Kollektivvertrag ausbezahlt bekommen, sind vorrangig Männer -beispielsweise an der TU Wien beinahe doppelt so viele Männer wie Frauen.

"Obwohl gesetzlich vorgesehen, veröffentlicht kaum eine Uni ihre Gehaltsstruktur. Der Mangel an Datenmaterial lässt vermuten, dass an den Hochschulen noch Einiges im Dunkeln liegt", kritisiert Julia Freidl.

"Wir fordern eine flächendeckende Offenlegung der Gehälter an Hochschulen. Echte Einkommenstransparenz macht Ungleichbehandlung sichtbar und bietet Frauen eine bessere Verhandlungsgrundlage, um sich gegen unfaire Bezahlung zu wehren. Die Hochschulen müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Ungleiche Bezahlung aufgrund des Geschlechts darf nicht länger Realität bleiben. Denn nur mit fairer Bezahlung wird eine Uni zu einer wirklich fairen Uni", so die VSStÖ-Spitzenkandidatin abschließend.

