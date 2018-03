FP-Mahdalik fordert Ende der Strafaktion am Schafberg

Autofahrer dürfen nicht Freiwild für Rot-Grün sein

wien, 15-04-2013 (OTS/FPD) - Da wedelt der Schwanz wieder einmal mit dem Hund, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Die Grünen haben in ihrem blinden Autofahrerhass die Straforgien am Schafberg offenbar mit "anonymen" Anzeigen in die Wege geleitet, die SPÖ schaut tatenlos zu. Was jahrzehntelang tadellos funktioniert hat, wird nun mit empfindlichen Geldstrafen geahndet. Das Geld der Autofahrer wird nicht nur mit dem Parkpickerl sondern auch durch schikanöse Verkehrsstrafen in die Stadtkassa umgeleitet. 210 Mio. Euro werden den Autofahrern so abgepresst, die offenbar Freiwild für die rot-grüne Stadtregierung sind. Die brutale Politik gegen die Autofahrer lehnt die FPÖ ebenso ab wie den geplanten Einbahnzirkus. Mahdalik fordert die SPÖ daher auf, das grüne Autofahrerbashing und die Abzocke sofort. (Schluss)otni

