Wienerlied-Festival "Wean hean" reist durch die Zeit

Zehn Konzerte von Schrammel bis Rap

Wien (OTS) - "Wean hean" startet heuer am 18. April, gefeiert wird die Kultur des Wienerlieds. Die Serie von zehn Konzerten unternimmt bis 16. Mai eine Zeitreise durch die Geschichte: von den Ursprüngen bis zum zeitgenössischen Hip-Hop. Eröffnet wird das Festival in Grinzing, wo das Wienerlied seinen Ruf begründet hat. Dort spielen unter anderem Karl Hodina und die "Neuen Wiener Concert Schrammeln" (18.4., 18.30 Uhr; 19., in ausgesuchten Heurigen; Eintritt frei). Von den Heurigen im Norden Wiens geht's an den Folgetagen zu weiteren Veranstaltungsorten, wie Bockkeller (16., Gallitzinstraße 1), Wien Museum (4., Karlsplatz) und Stadtsaal (6., Mariahilferstraße 81).

Die traditionelle "Städtebegegnung" lädt heuer Athen nach Wien. Im Radiokulturhaus holt Vasiliki Roussi traditionelle Lieder aus Griechenland in die Neuzeit (27.4., 19.30 Uhr; 4., Argentinierstraße 30a; Eintritt EUR 25,-). Größen des Wienerlieds spielen beim Festival genauso wie neue Gesichter der Szene; sie spannen einen Bogen durch die Jahrhunderte: Die Gruppe "Weana Korn" gibt Franz Schuberts "Winterreise" im Porgy & Bess jazzige Töne (26.4., 20.00 Uhr; 1., Riemergasse 11; Eintritt EUR 18,-). "A.Geh Wirklich?" rappen ihre Texte zu Hip-Hop-Beats (4.5., 20.00 Uhr; Szene Wien, 11., Hauffgasse 26; Eintritt frei). Das "Trio Lepschi" karikiert die dunkle Seite der Wiener Seele (7.5., 19.30 Uhr; Theater Akzent, 4., Theresianumgasse 18; Eintritt ab EUR 17,-).

"Wean hean" steigt heuer zum 14. Mal, Veranstalter ist das Wiener Volksliederwerk.

Weitere Infos und Veranstaltungsdetails: www.weanhean.at, Tel. 01 / 416 23 66 (Schluss)esl

