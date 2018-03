Umweltbundesamt stärkt serbisches Chemikalien-Management

Wien (OTS) - Ziel des Chemikalien-Managements ist, Mensch und Umwelt vor negativen Auswirkungen von Chemikalien zu schützen. Wie dieses Management wirkungsvoll gestaltet werden kann und welche Erfahrungen EU-Mitgliedsstaaten damit machen, stand im Fokus des im März 2013 beendeten Umweltbundesamt-Twinnings in Serbien. "Kern jeden Twinning-Projekts ist der gegenseitige Erfahrungsaustausch. In Serbien ist dieser Erfahrungsaustausch zum Schutz von Umwelt und Gesundheit gut gelungen. Das Projektteam entwickelte gemeinsam mit den serbischen PartnerInnen Strategien für ein effektives Chemikalien-Management und brachte den Beitrittskandidaten damit den EU-Standards deutlich näher", erläutert Georg Rebernig, Geschäftsführer im Umweltbundesamt.

In maßgeschneiderten Trainings und Kursen befassten sich die MitarbeiterInnen des serbischen Ministeriums für Energie, Entwicklung und Umweltschutz, VertreterInnen der Aufsichtsbehörden für Umwelt, Handel und Sanitär in Serbien, Richter und Staatsanwälte sowie ArbeitsinspektorInnen mit der Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien, Risikobewertung und Risikomanagement und mit dem europäischen Chemikalienrecht.

Projektpartner waren das Chemikalienamt der Republik Slowenien und das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Zusätzliche Expertise in Form von ReferentInnen und BeraterInnen kam aus Polen, Ungarn, Litauen und Bulgarien.

Perspektiven für Südosteuropa und mehr

Das Umweltbundesamt ist die führende österreichische ExpertInneneinrichtung für alle Umweltthemen und -medien und mit knapp 100 Einzelprojekten in 23 Ländern in Ost-, Südosteuropa und in den Mittelmeer-Staaten bewährter Projektpartner. Durch Länderpartnerschaften - so genannte Twinnings - unterstützt das Umweltbundesamt seit 1999 die mittel- und südosteuropäischen Behörden in wesentlichen Umweltfragen beim Aufbau der Verwaltung und bei der Umsetzung des EU-Rechts; die finanziellen Mittel dafür kommen von der EU.

