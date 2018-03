ARBÖ: Heute beginnt der "Sommerschlaf" der Winterreifen

Sommerreifentest und ARBÖ-Video

Wien (OTS) - Heute, Montag, endet die gesetzliche Winterausrüstungspflicht. Nach dem extrem langen Winter haben sich die Winterreifen ihren "Sommerschlaf" redlich verdient! Der schützt sie vor Reifenverschleiß aufgrund höherer Temperaturen und dem damit verbundenen Verlust des optimalen Grips, warnt der ARBÖ.

Der Reifenwechsel sollte am besten nur von Profis durchgeführt werden. "Dabei die Pneus auf gleichmäßige Abnützung überprüfen", rät der ARBÖ. Bei einseitiger Abnützung ist eine Vermessung der Achsgeometrie unbedingt anzuraten. Eine Abweichung führt dazu, dass Reifen viel schneller kaputtgehen und das Auto bei heftigen Brems-oder Lenkmanövern nicht mehr verkehrssicher reagiert. Auch die Stärke der Bremsbeläge der Scheibenbremsen sollte im Zuge des Radwechsels gecheckt werden.

Radwechsel, Achsüberprüfung und Bremsencheck werden beim ARBÖ für Mitglieder durchgeführt.

Sommerreifentest und ARBÖ-Video

Wer jetzt neue Sommerreifen kaufen möchte, bekommt einen Überblick im Sommerreifentest, der gemeinsam vom ARBÖ mit seinen deutschen Partnern ACE (Auto Club Europa) und GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) durchgeführt wurde. 16 Reifenmodelle der Dimension 195/65 R 15 V wurden getestet. Video zum ARBÖ-Sommerreifentest plus Testergebnis im Detail sind abrufbar unter www.arboe.at/sommerreifentest.

Vor Einlagerung Profiltiefe messen

Vor der Einlagerung sollte die Profiltiefe gemessen werden. Beträgt die Profiltiefe mehr als vier Millimeter, können die Reifen getrost bis zum nächsten Winter schlafen. "Die Winterreifen sollten vor dem Einlagern gründlich gereinigt werden. Lackierte Stahlfelgen mit einem Lackpflegemittel konservieren, Kratzer bei Alu-Felgen mit Klarlack versiegeln", so der ARBÖ. Gelagert werden die Reifen am besten an einem trockenen, schattigen Ort, geschützt vor Ölen, Benzin und Chemikalien. Reifen, die auf einer Felge aufgezogen sind, liegend oder hängend aufbewahren, unterlüftet auf einer kleinen Palette oder einem speziellen "Felgenbaum". Von einer stehenden Reifenlagerung ist abzuraten, da sogenannte "Standplatten" entstehen können. Wichtig:

Luftdruck vor der Lagerung leicht zu erhöhen und Reservereifen auf Druck und Beschädigung kontrollieren.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Sieglinde Rernböck

Tel.: (++43-1) 891 21-244

presse @ arboe.at

http://www.arboe.at