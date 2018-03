Bures: Scharfe Ablehnung der Gigaliner-Pläne der Kommission

Verkehrspolitisches Nein zur grenzüberschreitendes Zulassung von Gigalinern

Wien (OTS/BMVIT) - Eine scharfe Ablehnung der Pläne der Europäischen Kommission zur Ausweitung des Einsatzes von Gigalinern kommt von Verkehrsministerin Doris Bures. "Gigaliner gefährden die Verkehrssicherheit, sie torpedieren die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene und Österreich müsste Milliarden Euro an Umbaukosten zahlen." Bures hat sich immer wieder vehement gegen die grenzüberschreitende Zulassung von Gigalinern ausgesprochen. So hat die Verkehrsministerin letztes Jahr Verkehrskommissar Kallas in einem Schreiben die österreichischen Bedenken dargelegt. "Ich werde mich auf jeder Ebene gegen die Annahme dieses Vorschlages einsetzen", so Bures. ****

Die EU-Kommission will heute, Montag, einen Entwurf zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG vorlegen, durch den Gigaliner deutlich öfter eingesetzt werden könnten als derzeit. Konkret sollen zunächst ausdrücklich überlange LKWs eine Grenze überschreiten dürfen, wenn beide betroffenen Staaten damit einverstanden sind. Dadurch würde wegen der geographischen Lage Österreichs der politische und wirtschaftliche Druck größer, ebenfalls solche LKWs zu erlauben. Auch wäre zu erwarten, dass seitens der Gigaliner-Befürworter gefordert wird, die in ihren Ländern national erlaubten überschweren Lkw ebenfalls für solche grenzüberschreitenden Verkehre zuzulassen.

Bures kündigte energischen Widerstand gegen diese Pläne der Kommission an. "Österreich ist geschlossen gegen Gigaliner, deren Einsatz ist unverantwortlich. Im Weißbuch Verkehr wird eine umfangreiche Verlagerung auf die Schiene für alle Transporte über mittlere und lange Strecken festgeschrieben - die Zulassung von Gigalinern im grenzüberschreitenden Verkehr bewirkt das Gegenteil, nämlich die massive Verlagerung von Schwerverkehr auf die Straßen." Auch würde der Vorschlag eine Abkehr der bisherigen Position der Kommission bedeuten, die mehrfach erklärt hat, dass grenzüberschreitende Fahrten mit Gigalinern gegen geltendes EU-Recht verstoßen.

Drei Studien über die Auswirkungen einer EU-weiten Zulassung von Gigalinern bestätigen diese ablehnende Haltung Österreichs. Die wichtigsten Ergebnisse der Studien:

* 5,4 Milliarden Euro müsste in Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen investiert werden, um sie für die 25 Meter langen Mega-Trucks aufzurüsten. Brücken und Tunnel, die in Österreich einen überproportional hohen Anteil von 15 Prozent des hochrangigen Straßennetzes ausmachen, müssten speziell verstärkt bzw. adaptiert werden, z.B. im Hinblick auf Tragfähigkeit, Tunnelsicherheit und Brandschutz.

* Der kombinierte Verkehr würde bei EU-weiter Zulassung von Gigalinern 75 Prozent seines Volumens verlieren - eine existenzielle Gefährdung für die Güterbahnen in ganz Europa:

* Das Unfallrisiko nimmt zu, die Schwere von Unfällen und damit der Verletzungen steigt. Das Überholen dauert für PKW-Lenker länger und wird gefährlicher.

"Auf unseren Straßen geht die Sicherheit vor. Und wir tun alles, damit wir den Güterverkehr verstärkt von der Straße auf die Schiene bringen. Die Gigaliner aber bringen mehr Unsicherheit, höhere Kosten und weniger Klimaschutz", so Bures.

Gigaliner sind derzeit in Schweden und Finnland zugelassen. In Dänemark und den Niederlanden laufen seit 2012 Pilotversuche, ebenfalls in einigend deutschen Bundesländern. In allen anderen 22 EU-Mitgliedsstaaten sind die Monster Trucks verboten. (Schluss)

