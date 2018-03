Umbau des "Eybl-Büroturms" abgeschlossen

Bohuslav: Investitionen zahlen sich aus - schon zwei neue Mieter

St. Pölten (OTS/NLK) - Zu Beginn des Jahres 2012 hat ecoplus den Umbau des ehemaligen "Eybl-Büroturms" gestartet. Der Gebäudekomplex wurde dabei in kleine, etwa 30 Quadratmeter große Einheiten umgebaut, gleichzeitig stand eine umfassende thermische Sanierung des aus den 1980er-Jahren stammenden Gebäudes auf dem Programm - es wurden neue Fenster eingebaut, eine neue Fassade mit Wärmeschutz geschaffen, und sämtliche Büros wurden mit Klimaanlagen ausgestattet. Zudem wurde das Haus in "BTZ Bürogebäude Krems" umbenannt. Nun konnte der Umbau, in den ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, etwa 1,7 Millionen Euro investiert hat, abgeschlossen werden. "Diese Investitionen zahlen sich aus: Schon jetzt können wir zwei neue Mieter, die zwölf Personen beschäftigen, begrüßen", hielt Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav vor kurzem beim Festakt zur Fertigstellung des Bürogebäudes fest.

Mit dem Tochterunternehmen der Hamburger Hafen und Logistik AG, der Firma Metrans, sind elf Arbeitsplätze in Krems geschaffen worden. Außerdem zieht mit Transporte Heribert Cudy ein Einzelunternehmen in das BTZ Gebäude. Mit den beiden Mietern sind bereits 25 Prozent der vermietbaren Fläche - ca. 1.320 Quadratmeter - in Verwendung. Aufgrund der laufenden Anfragen nach Büroflächen strebt die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich bis Jahresende eine Auslastung von 50 bis 60 Prozent an.

Seit dem Start des Technopolprogramms im Jahr 2004 wurden in Krems, dem Technopol für medizinische Biotechnologie, 60 Projekte mit einem Volumen von 29,05 Millionen Euro umgesetzt. "Insgesamt arbeiten am Technopol Krems etwa 230 Personen, davon insgesamt ca. 105 Forscherinnen und Forscher", so Bohuslav.

