Die "WIFI-Sprachmaniacs" 2013 sind gekürt

Fremdsprachenwettbewerb für AHS-Schüler/innen ging ins Finale: Die Siege gehen nach Wien, Burgenland und Vorarlberg

Wien (OTS) - Seit Freitagnachmittag stehen die besten Sprachentalente der heimischen AHS fest. Aus 38 Finalisten wurden nun die sprachgewandtesten Schülerinnen und Schüler gekürt. Diese stellten im Finale ihr Können vor einer Fachjury in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch unter Beweis.

"Sprachen lernen ist zwar ein kontinuierlicher Prozess, doch der Grundstein hierfür wird schon in der Jugend gelegt. Aus diesem Grund veranstalten wir jährlich die WIFI-SPRACHMANIA, den größten Fremdsprachenwettbewerb für AHS-Schüler/innen. Jedes zweite österreichische Unternehmen ist heute bereits im Ausland aktiv und daher ist Mehrsprachigkeit mittlerweile eine wichtige Schlüsselqualifikation im Beruf", erläutert Dr. Michael Landertshammer, Institutsleiter des WIFI Österreich, die Motivation hinter diesem Sprachenwettbewerb.

Kür der Sprachmaniacs

Bei der WIFI-SPRACHMANIA waren die AHS-Schüler/innen gefordert -im Dialog mit bekannten Persönlichkeiten - in ihrer jeweiligen Fremdsprache spontan zu agieren. Die Prominenten waren Radiolegende Paul Hollingdale (Englisch), Regisseur Eric Ginestet (Französisch), Bariton Marco Di Sapia (Italienisch), Dolmetscher Angel Borda (Spanisch) und Russkaja-Sänger Georgij Makazaria (Russisch). Eine Fachjury kürte dann die besten Sprachentalente. Zum vierten Mal wurde auch ein zusätzlicher Switch-Wettbewerb, in dem die besten Schüler/innen in einer Gesprächssituation flexibel zwischen zwei Fremdsprachen wechseln müssen, durchgeführt.

Die Gewinner der WIFI-SPRACHMANIA 2013 sind:

Switch Englisch & Spanisch

1. Platz: Sophia SCHLOSSER, BRG/BORG Schillerstraße Feldkirch

Englisch

1. Platz: Marie Theres SAUER, GRG 4 Wiedner Gymnasium

Die Wienerin hat bereits Sprachaufenthalte in London und Oxford absolviert und interessiert sich neben den Sprachen für Literatur, Kunst und Physik. Beruflich würde sie gerne als Autorin arbeiten.

Italienisch

1. Platz: Denisa DRINKOVA, BG/BRG Neusiedl am See

Die gebürtige Slowakin ist ebenfalls zweisprachig -Bulgarisch/Slowakisch - aufgewachsen. Zusätzlich spricht sie Deutsch, Englisch, Tschechisch und Italienisch. In der Freizeit interessiert sie sich für Ballett, Klettern und Schauspielerei. Ihr berufliches Ziel ist Kinderärztin.

Französisch

1. Platz: Mariano RIZZUTI, Gymnasium der Stiftung Theresianischen Akademie

Der Rapid-Fan hat bereits Sprachaufenthalte in Frankreich, England und Russland absolviert. In seiner Freizeit interessiert er sich für Fußball, Rugby und arbeitet bei einem Alkoholsucht-Präventionsprojekt ehrenamtlich mit.

Spanisch:

1. Platz: Sophia SCHLOSSER, BRG/BORG Schillerstraße Feldkirch

Die AHS-Schülerin aus Feldkirch ist ein sprachliches Multitalent. Sie ist zweisprachig -Deutsch/Italienisch - aufgewachsen und spricht Englisch, Französisch und Spanisch. Privat interessiert sie sich für Architektur und Musik und möchte später in einer internationalen Organisation arbeiten.

Russisch

1. Platz: Adam BRZEZINSKI, GRG 4 Sir-Karl-Popper-Gymnasium

Der AHS-Schüler aus Mödling ist ebenfalls zweisprachig -Deutsch/Polnisch - aufgewachsen. In seiner Freizeit interessiert er sich für Literatur und Musik - er spielt begeistert Gitarre und Trompete. Sein Berufswunsch soll in Richtung Fremdsprachen gehen.

Der größte heimische Fremdsprachenwettbewerb wird von zahlreichen Sponsoren (u.a. . bm:ukk, British Council, Ambassade de France, Ambasciata d'Italia Vienna, Embajada de Espana, Botschaft der Russischen Föderation in Österreich und Sponsoren aus der Wirtschaft unterstützt.

