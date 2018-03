FLÜCHTLINGSDRAMA SYRIEN

Caritas startet Hilfsaktion

Wien, 15. April 2013 (OTS) - Mit jedem Tag steigt die Zahl der syrischen Männer, Frauen und Kinder, die vor dem blutigen Bürgerkrieg in ihrer Heimat flüchten. Aktuell sind es über eine Million Menschen, die entweder in den Libanon, nach Jordanien oder in die Türkei geflohen sind. Die Caritas Österreich hat seit Ausbruch des Konfliktes im März 2011 insgesamt über eine Million Euro für die Nothilfe für Syrien-Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Damit wurden über 12.700 Menschen mit Lebensmitteln, Winterkleidung und medizinischer Hilfe über Partner in Jordanien, Libanon und in Syrien unterstützt. Nun spitzt sich die Lage in den Flüchtlingslagern dramatisch zu, die Caritas bittet dringend um Spenden.

Der Libanon - nur etwa so groß wie das Bundesland Tirol - wird seit geraumer Zeit vom Ansturm einer immer größer werdenden Zahl von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien geradezu überrollt. Mindestens 500.000 Menschen aus Syrien suchen Schutz im sicheren Nachbarland, eine kaum zu bewältigende Aufgabe für den kleinen Libanon.

Caritas-Nothilfe für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge im Libanon -gefördert von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit

In der Bekaa-Ebene im Osten des Libanon lebt ein großer Teil dieser Flüchtlinge, oft unter primitivsten Bedingungen in mehreren provisorischen Zeltlagern. Hier führt die Caritas Österreich seit einiger Zeit ein Nothilfeprojekt durch, das wesentlich mit Mitteln der ADA (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit) gefördert wird. Hauptzielgruppe des Projekts sind schwangere Frauen, Mütter mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinderungen sowie alleinstehende Frauen mit ihren Kindern. Direkte Hilfe erfolgt durch die Verteilung von Lebensmittelpaketen, Hygiene-Kits und Windeln für die Babys sowie andererseits durch die Verteilung von Heizöfen, Decken sowie Gutscheinen für Heizöl und Kleidung.

Caritas-Prasident Franz Küberl konnte sich am vergangenen Wochenende selbst einen Eindruck der dramatischen Lage vor Ort machen: "Flucht ist immer der letzte Ausweg aus einer absoluten Zwangssituation. Die Familien mussten zurücklassen, um zu überleben. Und nun haben sie nicht genug, um unter diesen katastrophalen Umständen weiterzuleben. Wir müssen helfen, helfen Sie mit!"

Einsatzleiter und Caritas-Salzburg Auslandshilfechef Stefan Maier ist als Interviewpartner vor Ort erreichbar.

1 Lebensmittelpaket für eine Familie (7 Personen) für 1 Monat kostet 75 Euro:

Zucker: 3kg, Käse: 2 Pkg, Reis: 3kg, Fertigpasta: 2 Pkg (je 750g), Linsen: 2kg, Bohnen: 2kg, Salz: 2kg, Sardinen: 3 Dosen, Thunfisch: 6 Dosen, Grüne Bohnen: 2 Pkg (je 510g), Tee: 1 Pkg (180g), Marmelade:

1 Glas, Halawa/Zuckerpaste: 1 Pkg (800g)

Ein Hygienepaket für eine Familie kostet 25 Euro und beinhaltet:

5 Zahnbürsten, 2 Zahnpasten, 4 Stück Seife, 5 Waschlappen/Schwämme, 5 Rasierklingen, 1 Rasierschaum, 2 Spülmittel, 1 Haarshampoo, 2 Pkg Damenhygieneartikel, 1 Rolle Papierhandtücher, 1 Pkg Müllsäcke

Die Caritas bittet um Spenden - die syrischen Flüchtlinge im Libanon und Jordanien brauchen dringend unsere Hilfe.

www.caritas.at

Caritas-Spendenkonto:

Kennwort: Nothilfe Syrien

PSK 60.000

Kto.-Nr. 7.700.004

IBAN AT 926 0000 0000 7700 004

BIC OPSKATWW

Spende per SMS

"Syrien" und gewünschten Spendenbetrag an 0664 660 33 33

