Österreichs Igel erwachen jetzt endgültig aus dem Winterschlaf

Verein PFOTENHILFE bittet um besondere Vorsicht auf den Straßen

Wien (OTS) - Nachdem in den vergangenen Tagen endlich der Frühling in Österreich begonnen hat, erwachen nun auch die letzten Igel aus ihrem Winterschlaf. Auf der Suche nach Nahrung werden von den Tieren oft auch Straßen überquert - nicht alle überleben. Der Verein PFOTENHILFE bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, jetzt besonders aufmerksam zu fahren, um die Igel nicht zu gefährden.

Da Igel während des Winterschlafs keine Nahrung zu sich nehmen, sondern von ihren Fettreserven leben, haben sie bis zum Erwachen im Frühling rund 30 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Um wieder zu Kräften zu kommen, suchen die Tiere nach Regenwürmern, Larven, Schnecken, Spinnen, Käfern und sonstigen Insekten. "Bei der Nahrungssuche überqueren Igel oft auch gefährliche Straßen und leider werden jedes Jahr zahlreiche Tiere durch Autos verletzt oder getötet." bedauert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Vor allem für männliche Igel stellen Autos ein großes Sicherheitsrisiko dar, weil sie auf der Suche nach Weibchen weite Strecken zurücklegen und dabei auch Straßen überqueren.

Autofahrer sollten daher in den nächsten Wochen besonders in der Dämmerung aufpassen, um den kleinen Tieren ausweichen zu können. Auch in städtischen Gebieten muss man damit rechnen, Igeln zu begegnen, weil sich der Lebensraum der Igel in den letzten Jahren von ländlichen Gegenden in den menschlichen Siedlungsraum verlagert hat. "Daher möchte ich Sie inständig bitten, vor allem morgens und abends vorsichtig zu fahren und genau auf die Straße zu achten." sagt Weinand.

Österreich kann sich glücklich schätzen, dass es hier noch so viele Igel gibt. In einigen anderen Ländern sind diese sogar schon vom Aussterben bedroht.

Das Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ) hat mehrere Igel über den Winter betreut und gepflegt. Einige waren verwaist, andere verletzt oder ausgehungert. Ohne menschliche Hilfe und Betreuung hätten sie den Winter nicht überlebt. "Wir werden unsere Schützlinge in den nächsten Tagen wieder aussetzen, sofern der Winter nicht noch einmal zurückkehrt. Wenn Sie Igel bei sich Zuhause überwintert haben, können auch diese bald wieder ausgelassen werden." informiert Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen. Auch Laubhaufen, die oft über Winter im Garten gelassen werden, um Igeln Unterschlupf und Wärme zu bieten, können in den nächsten Tagen vorsichtig entfernt werden.

Sonja Weinand, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE sonja.weinand @ pfotenhilfe.org, Tel.: 01 / 892 23 77 www.pfotenhilfe.org