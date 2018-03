Stadt Wien StartUp Safebike 2013

Mit Moped, Roller und Motorrad kontrolliert am Gas und sicher auf der Bremse in den Straßenverkehr!

Wien (OTS) - Die Stadt Wien sorgt auch 2013 wieder mit der Verkehrssicherheitsaktion "Safebike" für den sicheren Saisonstart einspurig motorisierter VerkehrsteilnehmerInnen.

"MotorradfahrerInnen haben keinen schützenden Blechmantel um sich. Deshalb sind praxisorientierte Fahrtechnik-Trainings besonders wichtig", so Maria Vassilakou, Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin.

Es werden wieder mehr als 1.000 Safebike-Fahrtechniktrainings kostenlos durchgeführt. Die Auftaktveranstaltung findet wieder wie 2012 am Freitag, den 26. und am Samstag, den 27. April 2013 in 1010 Wien, Josef-Meinrad-Platz - Burgtheater statt.

Im Rahmen dieses Events können interessierte MotorradfahrerInnen Vorort nach der Durchführung eines verpflichtenden Fahrtechnik- und Fahrsicherheitstrainings Probefahrten im Straßenverkehr absolvieren.

Wie 2012 ist auch wieder die einspurig motorisierte Wiener Polizei mit dabei und informiert Moped-, Roller- und MotorradfahrerInnen vor Ort unter anderem auch über die richtige Fahrtechnik sowie über alle Belange zum Thema "kontrolliert am Gas und sicher auf der Bremse im Straßenverkehr".

Die Magistratsabteilung 46 erteilt Auskunft über alle verkehrstechnischen Belange für die Zielgruppe der einspurigen motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen.

Termin der "Safebike"-Auftaktveranstaltung:

Freitag, 26. April 2013, von 10 - 17 Uhr in Wien 1., Josef-Meinrad-Platz

Samstag, 27. April 2013, von 10 - 17 Uhr in Wien 1., Josef-Meinrad-Platz

Auch die darauf folgenden Wochenenden stehen im Zeichen der Verkehrssicherheit. In einem der modernsten Fahrtechnikzentren Europas, dem "Driving Camp Pachfurth" nahe Wien - NÖ, absolvieren TeilnehmerInnen ein intensives Beschleunigungs-, Brems-, Slalom- und Bergstraßen-Fahrtechniktraining.

Kompetente Instruktoren der Sport- und Motorradszene "zeigen" und erklären Motorradfahrtechniken. Nach einem intensiven praktischen Fahrtechniktraining der TeilnehmerInnen ist daher eine deutliche Verbesserung der Fahrsicherheit gewährleistet.

Termine der "Safebike" Pachfurth (Anmeldung unter www.Safebike.Wien.at):

Sonntag, 28. April 2013

Sonntag, 05. Mai 2013

Samstag, 11. Mai 2013

Sonntag, 12. Mai 2013

Samstag, 18. Mai 2013

von 10 - 17 Uhr im "Driving Camp Pachfurth"- NÖ nahe Wien!

Die Teilnahme an allen MA 46- "Stadt Wien Safebike" Veranstaltungen ist kostenlos und insbesondere zugunsten der Wiener MotorradfahrerInnen !

Alle Informationen und Anmeldung unter www.Safebike.Wien.at http://www.safebike.wien.at

http://www.verkehr-wien.at

