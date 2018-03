Amtshaus Währing: Konzertanter Opernabend am Dienstag

Wien (OTS) - Sechs Künstler wirken beim "Konzertanten Opernabend" am Dienstag, 16. April, im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) mit. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Wagner, Verdi und anderen großen Tondichtern. Im Festsaal des Amtsgebäudes (im 2. Stock) werden "Arien und Duette aus der Klassik und Romantik" dargeboten. Ab 19.00 Uhr spannen Judith Bernauer-Roffeis (Sopran), Inge Pinzker (Mezzosopran) und Wolfgang Birner (Bassbariton) sowie Brigitta Litschauer (Klavier), Katharina Litschauer (Klavier) und Peter Schneider (Violoncello) mit lyrischen Liedern und heiteren, beschwingten Stücken einen erbaulichen Melodienbogen. Der Zutritt ist frei, Spenden der Zuhörer sind erwünscht. Diese Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Über verschiedenste Kultur-Termine im Amtshaus in der Martinstraße informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 oder per E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at. (Schluss) enz

