Simmering: Führungen durch "Neustädter Kanal"-Schau

Erster Rundgang im Bezirksmuseum 11 am 19. April (17 Uhr)

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) läuft bis Freitag, 28. Februar 2014, eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel "Wiener Neustädter Kanal & Aspangbahn". Das ehrenamtliche Museumsteam kooperiert bei der Schau mit der "Stadtarchäologie Wien". Die Geschichte der Kanalanlage und der Bahnstrecke wird mit Grabungsfunden, alten Planunterlagen und Fotoaufnahmen von vorhandenen Kanalstücken veranschaulicht. Das Interesse an der Schau ist groß und aus dem Grund laden die Bezirkshistoriker zu drei Führungen ein. Werner Chmelar und Johannes Hradecky führen erstmals am Freitag, 19. April, ab 17.00 Uhr, durch die Sonder-Ausstellung. Zwei weitere Führungen sind für Freitag, 17. Mai, sowie für Freitag, 14. Juni, jeweils ab 17.00 Uhr, vorgesehen. Immer ist die Teilnahme gratis. Das Museum ist jeweils Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am ersten und am dritten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.30 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Unter der Rufnummer 4000/11 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) und per E-Mail (bm1110 @ bezirksmuseum.at) geben die Bezirkshistoriker nähere Auskünfte zu den drei Führungen.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

