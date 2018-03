ManagerLeague feiert seine 100. Saison

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Das Online-Browser-Game ManagerLeague geht in die hundertste Online-Saison. Seit Spielstart im September 2008 haben fast eine Million Menschen aus über 180 Ländern das Spiel gespielt. Aktuell sind es 45.000 aktive Spieler, von denen einige bereits seit Spielbeginn dabei sind.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130415/607911-INFO )

Christian Laasem, Entwickler des Spiels, sagt: "Die Tatsache, dass wir es geschafft haben, so viele Menschen über so viele Jahre hinweg zu begeistern, ist ein klares Indiz dafür, dass es sehr viele Gamer mit einer Vorliebe für Managerspiele gibt. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Produkts, um den Anforderungen unseres immer anspruchsvoller werdenden Publikums gerecht zu werden. Seit der Veröffentlichung des Spiels haben wir den Spielsimulator 14 Mal optimiert. Zusätzlich haben wir Grafiken, Benutzerschnittstelle, taktische Optionen und Transfermarkt mehrfach überarbeitet. Die fortwährende Verbesserung des Spiels ermöglicht es uns, das Interesse der Spieler zu halten, und ich hoffe sehr, dass unsere für die hundertste Saison geplanten Überraschungen dazu positiv beitragen werden."

ManagerLeague ist ein Fussballmanagerspiel, das virtuelle Spieler verwendet. Als Manager entscheiden Sie dabei über die Entwicklung und den Erfolg Ihrer Spieler und der gesamten Mannschaft. Die Spiele werden sowohl in Ligaspielen als auch in einer Weltmeisterschaft mit Spielern aus aller Welt ausgetragen. Pro Wochentag gibt es zwei Spiele, und jede Saison dauert vier Wochen.

Über Fifth Season AS

Fifth Season wurde 1999 in Oslo gegründet und entwickelt und pflegt webbasierte Massively Multiplayer Online Games (MMOG; dt. auch:

Massen-Mehrspieler-Online-Gemeinschaftspiele). Das Unternehmen beschäftigt derzeit vier Mitarbeiter.

Im Jahr 2000 veröffentlichte Fifth Season sein erstes Spiel Planetarion. Das browserbasierte Spiel war ein riesiger Erfolg und konnte auf seinem Höhepunkt 180.000 aktive Spieler verzeichnen -dreimal so viel wie die entsprechenden Konkurrenzprodukte. Das Spiel wurde später an ein anderes Unternehmen verkauft.

ManagerLeague erschien 2005 und wird nach wie vor von Tausenden von Spielern weltweit gespielt.

Seit 2010 arbeitet das Unternehmen an einem dritten Spiel, dem Sci-Fi-Spiel AD2460. Es soll das Genre neu erfinden und aufleben lassen, das Planetarion ursprünglich definiert hatte. Die Markteinführung von AD2460 ist für 2013 geplant.

KONTAKT: Fifth Season AS Per Baumann Dronningens gate 16 N-0152 Oslo +47-91341564 E-Mail: per.baumann @ managerleague.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130415/607911-INFO