Allianz Global Investors-Studie: Dividenden-Titel attraktiver als Unternehmensanleihen

Wien (OTS) - Historisch niedrige Zinsen, wiederkehrende Volatilität an den Kapitalmärkten und eine Phase, in der die Industriestaaten ihre Schulden abbauen müssen - in diesem Umfeld "finanzieller Repression" sollten Dividendenstrategien ihre Qualitäten ausspielen, legt eine neue Analyse von Allianz Global Investors nahe.

"Dividendenwerte können langfristig einen Mehrwert fürs Depot bieten - nicht nur dank des zusätzlichen Einkommensstroms der Gewinnausschüttungen. Dividendenstrategien - insbesondere im Rahmen der aktuellen finanziellen Repression - sollten im Portfolio größeren Raum einnehmen", kommentiert Martin Bruckner, Vorstandsmitglied der Allianz Investmentbank AG und Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich, eine aktuelle Studie von Allianz Global Investors.

Dividenden so attraktiv wie nie

Nicht nur die Renditen von Staatsanleihen höherer Bonität notierten Ende Februar 2013 nahe ihrer Rekordtiefs, sondern auch europäische Unternehmensanleihen (Investment Grade) werfen nach einer dreijährigen Hausse gerade einmal durchschnittlich rund 2 Prozent ab. Eine neue Untersuchung von Allianz Global Investors zeigt auf, dass die nach Abzug der Inflation mitunter negativen Realzinsen dieser Anlageklassen kaum die langfristigen Renditeanforderungen privater sowie institutioneller Kunden erfüllen werden. Dividendenstrategien verfügen über ein interessantes Rendite-Risiko-Profil: Sie vereinen die Qualitäten von aktuell hohen Dividendenrenditen und historisch niedrigen Kursvolatilitäten bei gleichzeitigem Inflationsschutz. So war die Diskrepanz zwischen den Dividendenrenditen und den Renditen von Unternehmensanleihen zumindest für europäische Unternehmen noch nie so hoch wie heute. Insbesondere europäische Unternehmen zeigten sich ausschüttungsfreundlich: So lag deren Dividendenrendite Ende Februar 2013 marktweit bei durchschnittlich circa 3,5 Prozent (Basis:

MSCI Europa), während die Rendite von Unternehmensanleihen im Durchschnitt bei 2,0 Prozent lag. Durch eine Fokussierung auf dividendenstarke Titel ließe sich die zu erwartende Rendite im Portfolio weiter spürbar erhöhen: Immerhin wiesen Ende Februar 2013 rund 80 der 461 Mitglieder im MSCI Europa Index eine Dividendenrendite von über 4 Prozent auf. Entsprechend konnten europäische Dividendenstrategien zum gleichen Zeitpunkt Dividendenrenditen von über 5 Prozent generieren. Aber auch in anderen Regionen der Welt liegt die Dividendenrendite zum Teil deutlich über den Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen.

Reale Werte und reale Renditen

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Dividenden dem Depot zu mehr Stabilität bzw. zu einem realen Wertzuwachs verhelfen können. Vor allem Investoren europäischer Aktien konnten sich in der Vergangenheit über hohe Ausschüttungssummen freuen. So war der Performance-Beitrag von Dividenden des MSCI Europa über rollierende 5-Jahreszeiträume seit 1973 stets positiv. Dadurch wurden Kursverluste zum Teil kompensiert (Zeitraum 1973 bis 1978) oder zumindest abgemildert (1998 bis 2003; 2008 bis 2013). Über den gesamten Zeitraum war die annualisierte Gesamtrendite für den MSCI Europa zu ungefähr 42 Prozent durch den Performance-Beitrag der Dividenden bestimmt.

Chancen für Anleger

"Private Anleger, die an den Chancen dieser Entwicklungen partizipieren möchten, können ihr Portfolio unter anderem mit dem in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds 'Allianz European Equity Dividend' entsprechend international ausrichten", sagt Nicole Joham-Kerschbaumer, MBA, Country Head and Business Development Austria bei der Allianz Investmentbank AG. Der Fonds investiert in aussichtsreiche substanzstarke europäische Unternehmen, die attraktive Dividenden ausgeschüttet haben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Dividendenkontinuität, also der Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen seine bisherige Dividendenpolitik fortführt. Anleger können somit in den Genuss regelmäßiger Dividendenauszahlungen gelangen. Jörg de Vries-Hippen, Co-Portfoliomanager des Allianz European Equity Dividend bei Allianz Global Investors, betont: "Wir gehen davon aus, dass die Unternehmensgewinne in diesem Jahr moderat wachsen und die Ausschüttungsquote der Dividenden von ihrem aktuell historisch geringen Wert wieder ansteigen wird. Außerdem haben viele Unternehmen seit der Finanzkrise ihre Eigenkapitalbasis gestärkt und dürften ihre höheren Cash-Bestände im Sinne der Eigentümer einsetzen. All diese Faktoren deuten auf nachhaltige und stabile Dividendenrenditen hin."

Nachhaltigkeit der Dividende entscheidend

Dividendenstrategien sind in der Regel charakterisiert durch Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite innerhalb des jeweiligen Marktindex erwarten lassen, eine Ausschüttungsquote von weniger als 70 Prozent ausweisen, Potenzial für zukünftige Dividendensteigerungen besitzen und gleichzeitig eine zuverlässige Dividendenpolitik sowie Dividendenhistorie aufweisen. Der alleinige Fokus auf hohe Dividendenauszahlungen könne jedoch irreführend sein. Vielmehr ist es vor allem das Geschäftsmodell eines Unternehmens, das - zusätzlich zu einer aktionärsfreundlichen Geschäftspolitik - zukunftsträchtige Gewinnerwartungen prägen sollte. Faktoren wie beispielsweise der Marktanteil, Eintrittshürden oder die Preissetzungsmacht spielen alle in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Wenn das Geschäftsmodell funktioniert, kann das Unternehmen auch die Auswirkungen einer Inflation durch Preiserhöhungen ausgleichen, was wiederum seine Gewinne und letztendlich auch seine Dividenden erhöht. "Die Märkte preisen höhere Ausfallrisiken für Triple-A bewertete Staatsanleihen ein als für einige Dividendentitel global aufgestellter Unternehmen. Das sollte Anlegern zu denken geben", so de Vries-Hippen abschließend.

Allianz Global Investors, der Investmentmanager der Allianz, verwaltet für Kunden Vermögen in allen wesentlichen Anlageklassen und -regionen. Die Gesellschaft ist mit Experten in 19 Märkten weltweit vertreten und deckt mit rund 500 Anlagespezialisten alle wichtigen Finanz- und Wachstumsmärkte weltweit ab.

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Bei der vorliegenden Pressemitteilung handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die Prospekte einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokumente) der in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds aus dem Fondsuniversum von Allianz Global Investors sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, und bei der Allianz Global Investors Europe GmbH, Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de in deutscher Sprache erhältlich.

Gebührenhinweise

Allianz European Equity Dividend: Ausgabeaufschlag zzt. 5% (maximal 5%), Verwaltungsgebühr zzt. 1,50% (max. 2,5%), Administrationsgebühr 0,30% (maximal 0,50%).

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

