Haimbuchner gegen Eurobonds: "13 Milliarden Euro Mehrkosten für Österreich!"

SPÖ OÖ hält dennoch am Schuldensozialismus fest

Linz (OTS) - "Eine Analyse der Finanzdienstleistungsportale Geld.de und Börsenews.de hat die Mehrkosten errechnet, welche bei einer Einführung von Eurobonds, also gemeinsamer europäischer Staatsanleihen, zum Tragen kommen würden. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Deutschland müsste im Zeitraum von 2014 bis 2024 200 Milliarden mehr für die Zinsendienst aufwenden. Bei Österreich wären es 13 Milliarden Euro. Insgesamt wären die wirtschaftlich relativ erfolgreichen Nordländer die großen Verlierer bei einer Vergemeinschaftung der Staatsschulden", warnte der oberösterreichische FPÖ-Landeschef Dr. Manfred Haimbuchner vor einer Einführung von Eurobonds, wie es die SPÖ Oberösterreich mehrfach gefordert hat. ****

"Den Mehrkosten liegt die Annahme zu Grunde, dass gemeinsame Staatsanleihen zu einer Erhöhung der Zinsen von Staatsanleihen, die bei den Nordländern derzeit bei durchschnittlich zwei Prozent liegen, auf 3,65 Prozent führen. Was für die stabilen Euroländer Mehrkosten von insgesamt 323 Milliarden Euro bedeutet. Die großen Gewinner auf Kosten der Nordländer wären die Krisenländer im Süden, wie Italien, mit Einsparungen beim Schuldendienst in der Höhe von 170 Milliarden Euro, Griechenland mit 84 Milliarden Euro, Spanien mit 55 Milliarden Euro und Portugal mit 37 Milliarden Euro", führt Haimbuchner die Folgen des endgültigen europäischen Schuldensozialismus vor Augen.

"Angesichts der Tatsache, dass Österreich jährlich bereits mehr als 8,2 Milliarden Euro an Zinsen zahlen muss und im Zuge des Rettungsschirms Haftungen in der Höhe von 19 Milliarden Euro übernommen hat, wäre jede Maßnahme, die zu einer Steigerung führt, unverantwortlich gegenüber den österreichischen Steuerzahlern. Es ist daher unverständlich, dass die SPÖ, vor allem in Oberösterreich, an der Einführung von Eurobonds festhält. Die FPÖ hingegen ist sich ihrer Verantwortung für Österreich bewusst und fordert ein Gesundschrumpfen der Eurozone sowie einen Ausstieg aus den Euro-Rettungsmechanismen", bekräftigte Haimbuchner abschließend.

