AK Studie: ATX-Bosse gehen im Schnitt mit 1,4 Mio. Euro heim

Bisherige Maßnahmen zeigen keine Wirkung - neue Gesetze müssen her

Wien (OTS) - Was die einen locker zurückgeben können, von dem könnten andere jahrelang leben: Im aktuell von der Arbeiterkammer durchgeführten Gagen-Ranking der ATX-Vorstände zeigt sich ein weiterer Aufwärtstrend. Im Schnitt verdienten die Manager der Top-Börsenfirmen im Vorjahr 1,4 Millionen Euro - um 6,5 Prozent mehr als 2011. Damit erhält ein ATX-Manager das 49-fache eines österreichischen Durchschnittsgehalts. Ein genauer Blick in die Geschäftsberichte zeigt: Bei den variablen Vergütungen dominieren harte Finanzkennzahlen und die Entwicklung des Aktienkurses das Anreizsystem - nachhaltige Unternehmens-Parameter fehlen meist. "Die AK fordert deshalb entsprechende gesetzliche Schritte, um den "Wildwuchs" bei den Managergehältern einzudämmen", sagt AK Präsident Rudi Kaske.

5,38 Millionen Euro - so viel erhielt 2012 der Spitzenverdiener unter den ATX-Vorständen. Sein Name: Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender des Anlagenbauers Andritz. Allerdings hat Leitner den ersten Platz nur dem Goodwill von Raiffeisen Bank International-Boss Herbert Stepic zu verdanken. Denn dieser hätte mehr als 5,7 Millionen Euro erhalten (inklusive der fusionsbedingten Umwandlung von Vertragsansprüchen), zahlte aber zwei Millionen Euro an die Bank zurück. Und der Vollständigkeit halber: Platz drei geht mit 2,9 Millionen Euro an Voestalpine-Vorstandsboss Wolfgang Eder.

1 Jahr = 28 Jahre

Im Schnitt verdienten die Manager der Top-Börsenunternehmen im Vorjahr 1,4 Millionen Euro (plus 6,5 Prozent) und damit das 49-fache eines österreichischen Durchschnittsgehalts. Oder in anderen Worten:

Von dieser Summe könnte eine Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern 28 Jahre lang ihre gesamten Verbrauchsausgaben decken. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt die Dynamik bei der Entwicklung der Vorstandsbezüge: 2000 lag der Faktor noch beim 20-fachen. Zurück in die Gegenwart: 40 Prozent der ATX-Chefs lukrierten 2012 mehr als eine Million Euro. Dagegen verdienten nur zehn der insgesamt 78 Vorstände weniger als 500.000 Euro. Das aber vor allem deshalb, weil sie nicht das ganze Jahr über beschäftigt waren.

Finanzkennzahlen und der Aktienkurs dominieren

Keine Auswirkung zeigt bisher auch die Novelle zum Aktiengesetz, wonach die Gestaltung der Vorstandsbezüge darauf beruhen soll, langfristige Anreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu setzen. "Bei den Anreizen für die variable Vergütung dominieren Finanzkennzahlen wie EBIT oder Return on Capital Employed oder die Steigerung des Aktienkurses. Diese verleiten aber zu hoher Risikofreude und zu kurzfristiger und kurzsichtiger Unternehmensführung. Dagegen fehlen nicht ökonomische Kriterien wie das Schaffen neuer Arbeitsplätze oder Qualifizierungsmaßnahmen", sagt Heinz Leitsmüller, Leiter der AK Abteilung Betriebswirtschaft. Im gesamten ATX finden sich nur zwei Unternehmen (Erste Group und OMV), die erweiterte, nicht-finanzielle Parameter einsetzen.

Zu hohe Bonus-Obergrenzen

Zudem verfehlen die Caps (Obergrenzen für die variable Vergütung) ganz klar ihre limitierende Wirkung. Denn diese betragen in der Spitze bis zu 300 Prozent. In der Folge machte 2012 der variable Anteil bei 70 Prozent aller ATX-Vorstände mehr als die Hälfte des Fixgehalts aus, bei einem Drittel der Manager war der Bonus sogar mehr als doppelt so hoch wie das Fixum. "Grenzen, die variable Vergütungen bis zum 3-fachen des Fixgehalts erlauben, sind nicht vertretbar", so Leitsmüller.

Da die Bremsen für überbordende Managergehälter offenbar nicht greifen, fordert die AK die rasche Umsetzung von Gesetzen, die für eine Vergütungsgestaltung sorgen, die nicht nur auf die Shareholder, sondern auf alle Stakeholder (MitarbeiterInnen, Öffentlichkeit usw.) abzielt.

Die konkreten Forderungen

+Managerbezüge ab 500.000 Euro sollen nicht mehr als Betriebsausgabe von der Bemessungsgrundlage zur Körperschaftsteuer abgesetzt werden können. Exorbitant hohe Vergütungen führen zu einem Steuerausfall bei der Körperschaftsteuer, wodurch dem Staat wichtige Einnahmen entgehen.

+Variable Bezüge (inklusive aktienbasierte Vergütung) müssen dringend auf maximal 50 Prozent des Fixgehalts beschränkt werden.

+Die Gestaltung der Vorstandsvergütung ist eine zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats und muss das auch bleiben. Ein passendes Instrument wäre die dynamische Deckelung: Die maximale Höhe sollte über einen Faktor an die Lohn- und Gehaltsstruktur des jeweiligen Unternehmens gekoppelt sein. Dieser muss im Geschäftsbericht veröffentlicht werden.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Michaela Lexa

Tel.: Tel.: (+43) 50165-2141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at