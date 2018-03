Neues Volksblatt: "Unübersichtlich" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 15. April 2013

Linz (OTS) - Leicht hat es das BZÖ derzeit nicht: Da verlassen scharenweise Abgeordnete das sinkende Schiff und heuern bei einem anderen Kapitän an. Und jetzt nimmt die Justiz dem BZÖ auch noch das Geld weg. Tja, die orange Welt ist derzeit nicht rosig. Aber zumindest die Kampfabstimmung samt Parteispaltung in der Steiermark konnte listig abgewendet werden. Das dürfte dem Jung-Parteichef Stronach in Tirol vermutlich nicht glücken. Für heute hat seine geschasste Spitzenkandidatin eine Pressekonferenz angekündigt, wo sie erklären will, warum sie den erzwungenen Kompromiss ablehnt und eine Unterschriftenliste plant. Ganz so eine "Nette" - so bezeichnete sie Frank Stronach nachdem er sie abgesägt hatte - dürfte sie wohl doch nicht sein.

Das Stronach-Dilemma in Tirol zeigt zwei Dinge klar auf: Die Politik funktioniert nicht wie eine Firma, wo man Mitarbeiter zum Dulden vergattern kann. Das muss Onkel Frank noch lernen, wenn er länger in der Politik bleiben will. Und zweitens scheinen die Tiroler schon stark nach Italien zu tendieren. Man probiert ja kaum mehr Konflikte innerhalb seiner Partei zu lösen, sondern gründet lieber gleich seine eigene Liste. Die Folge: Die Parteienlandschaft ist heute fast schon so unübersichtlich wie südlich des Brenners. Und nach der Wahl drohen lange Verhandlungen bis es zu einer regierungsfähigen Mehrheit kommen kann - das ist der Stoff, woraus man Politikverdrossenheit webt.

