Oxonitsch gab Startschuss zum 30 Vienna City Marathon

Wien (OTS) - Heute Sonntag um Punkt neun Uhr gab Sportstadtrat Christian Oxonitsch den Startschuss für die 41.326 Läuferinnen und Läufer des Vienna City Marathons.

"Die immense Breiten- und Vorbildwirkung des Vienna City Marathons hat viel dazu beigetragen, dass Laufen in Wien zur Sportart Nummer eins geworden ist. Der Vienna City Marathon hat auch Vorarbeit für viele andere Laufveranstaltungen geleistet, die nun in unserer Stadt boomen. Diese Entwicklungen und der wertvolle Beitrag für den Breitensport freuen mich besonders. Ich möchte mich bei den OrganisatorInnen sehr herzlich für die großartige Arbeit bedanken und gratuliere dem Vienna City Marathon zum 30. Jubiläum!", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch bei der Veranstaltung.

Um 11:45 Uhr ehrte Christian Oxonitsch dann die Siegerinnen und Sieger des Marathons auf dem Wiener Heldenpatz. Schnellste Frau wurde die Kenianerin Flomena Cheyech mit einer Zeit von 2:24:34 Stunden. Bei den Männern schaffte es der Kenianer Henry Sugut mit 2:08:19 Stunden als erster ins Ziel. Damit feiert Sugut seinen dritten Sieg beim Vienna City Marathon. "Ich gratuliere den Athletinnen und Athleten zu ihren herausragenden Leistungen. Einen Marathon zu laufen ist eine Riesenanstrengung. Alle die das geschafft haben sind in meinen Augen GewinnerInnen, es geht nicht immer nur um Zeit und die ersten Plätze", so Oxonitsch abschließend.

Am 25.März 1984 gingen 794 Läuferinnen und Läufer an den Start des 1.Vienna City Marathons. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die heuer ihr 30 jähriges Bestehen feiert. Jedes Jahr nehmen viele tausend Menschen aus der ganzen Welt an der Veranstaltung teil.

Pressebilder demnächst unter wien.gv.at/pressebilder

