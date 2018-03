seedingart Benefiz-Auktion 2013 ein großer Erfolg

Euro 32.450,-- für das Flüchtlingskinder-Intergrationsprojekt LIMDA

Wien (OTS) - Am 13. April 2013 fand im ZOOM Kindermuseum im MQ Wien die vierte seedingart Benefiz-Auktion statt, diesmal wieder mit einem beeindruckenden Ergebnis zugunsten des Flüchtlingskinder-Integrationsprojekts Limda.

Renommierte österreichische KünstlerInnen und Künstler, aber auch Newcomer, öffneten in den vergangenen Monaten für seedingart ihre Ateliers, um gemeinsam mit Kindern Werke für die abschließende Benefiz-Auktion zu schaffen. Versteigert wurden die Gemeinschaftskunstwerke auch diesmal wieder in bewährter Doppelconference von Sotheby's Österreich Chefin Andrea Jungmann und Designexperte Christof Stein, Lichterloh. Unterstützt wurden die Auktionatoren tatkräftig von Moderatorin Miriam Hie, die für eine ROMY nominiert ist, von Schauspieler und Kabarettist Werner Brix und von Ex-Beachvolleyballer Nik Berger, dessen Kinder ebenfalls mit gemalt haben. Den prominenten UnterstützerInnen gelang es, Herz und Geldbörse der Gäste zu öffnen. Die besonders bunte und lebendige seedingart Benefiz-Auktion, bei der auch Künstlerinnen und Künstler, u.a. Irene Andessner, Eva Wagner, Stylianos Schicho und Pedro Kramreiter, und viele Kinder anwesend waren, brachte ein beachtliches Ergebnis von Euro 32.450,--. Der gesamte Erlös geht an den Verein LIMDA, der sich besonders engagiert um die Betreuung und Integration von Kindern aus asylsuchenden Familien in Wien kümmert. "Wir freuen uns ganz besonders über dieses tolle Auktionsergebnis, mit dem seedingart das Flüchtlingskinder-Integrationsprojekt LIMDA unterstützen wird. Und wir hoffen, dass die Initiative von seedingart auch andere animiert, sich für so engagierte Integrationsprojekte stark zu machen!" so seedingart-Obfrau Andrea Jungmann.

