Termine am 15. April in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Blutspendeaktion im Wiener Rathaus (Rathaus, 1. Stock, Nordbuffet, Informationen: Kostenlos unter 0800 190 190 oder www.blut.at) 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Senatspräsident i.R. Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner und Kammeramtsdirektor i.R. Hofrat Dr. Manfred Stimmler sowie des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Amtsdirektor Regierungsrat Franz Widmann durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Fototermin Bürgerdienst - Defibrillatoren für Dienstfahrzeuge mit StR Oxonitsch (Rathausplatz) 10.00 Uhr, Eröffnung der Wanderausstellung zum "Uran-Abbau und den dramatischen Folgen" mit StRin Sima und Wiener Umweltanwältin Schnattinger (17., Parhamerplatz 18) 11.00 Uhr, Feierliche Inbetriebnahme der dritten Containerkranbrücke mit u.a. Vbgmin Brauner, Wien- Holding-GF Hanke (2., Freudenauer Hafenstraße 8-10) 15.30 Uhr, Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wien anlässlich des Besuches Ihrer königlichen Hoheiten Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

