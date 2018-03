ASFINAG: NO RISK - MORE FUN - Sicher in die neue Zweirad-Saison

ASFINAG macht Autobahnen Motorradfit

Wien (OTS) - Damit das Freiheitsgefühl auf zwei Rädern auch wirklich genossen werden kann, startet die ASFINAG nach dem langen Winter nun in die "Motorrad-Saison". "Ab sofort sind die Mitarbeiter unserer 43 Autobahnmeistereien im Einsatz um die Autobahnen zu reinigen und verstärkt das Netz auf kleinere Schäden wie Schlaglöcher zu kontrollieren. Gibt es solche, werden sie entweder sofort behoben oder es werden rasch alle Maßnahmen dazu in die Wege geleitet", betont Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH. Ebenfalls kontrolliert und behoben werden Spalten zwischen Betonteilen, die sich im vergangenen harten Winter zu sehr geöffnet haben. Fiala weiter: "Außerdem achten wir darauf, vor allem in Kurven keine unterschiedlichen Beläge aufzubringen und keine Flächenmarkierungen die rutschig sein könnten". Auf Autobahnen und Schnellstraßen stellen vor allem Auf- und Abfahrten eine Herausforderung dar. 20 Prozent aller Motorrad-Unfälle passieren dort - allerdings ohne Beteiligung zweiter Fahrzeuge. Fiala dazu: "Es ist uns besonders wichtig, dass Motorrad-Fahrer genauso sicher auf unserem Netz unterwegs sind wie Autofahrer".

Studien des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigen, dass glücklicher Weise in nur zwei Prozent der Unfälle auf dem hochrangigen Straßennetz Motorrad-Fahrer verwickelt sind. "Auch wenn dieser Prozentsatz gering ist, ist jeder Unfall einer zu viel", sagt Fiala. "Motorradfahrer haben keinen Airbag - daher ist die richtige Schutzkleidung für Biker besonders entscheidend. Und passen dann sowohl Auto- als auch Motorradfahrer ihre Geschwindigkeit den Gegebenheiten an, steht dem Glück auf zwei Rädern nichts mehr im Weg."

Motorradstarke Bundesländer

Die meisten Motorräder im Vergleich der Bundesländer gibt es in Niederösterreich mit rund 90.000 Zulassungen. Bezogen auf die Einwohneranzahl ist die größte Dichte an Motorrädern allerdings in Kärnten zu finden. Hier gibt es 56 Motorräder je 1.000 Einwohner -oder anders gesagt: jeder 18. Kärntner hat ein Motorrad, während in Wien nur jeder 29. Einwohner eines besitzt.

