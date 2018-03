Frauenberger zu Töchtertag: Anmeldung läuft noch eine Woche

In mehr als 160 Unternehmen am 25. April spannende Berufspraxis schnuppern

Wien (OTS) - Der Countdown läuft: Nur noch bis Freitag, 19. April, können sich Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren für den Wiener Töchtertag am 25. April anmelden. Die letzten freien Workshop-Plätze in zukunftsorientierten Unternehmen werden jetzt vergeben.

Frauenstadträtin Sandra Frauenberger lädt zum Schnuppern in für Mädchen noch immer untypischen Berufen ein: "Ich freue mich sehr, dass so viele Mädchen jedes Jahr mit großem Engagement beim Wiener Töchtertag mitmachen und damit Mut zu neuen Berufen beweisen. Gleichzeitig möchte ich alle Mädchen, die sich noch nicht angemeldet haben, zur Teilnahme ermutigen."

Mehr als 160 Unternehmen zeigen Mädchen am 25. April zum Schwerpunkt Handwerk, Technik und Naturwissenschaft die spannende Berufspraxis. Freie Plätze bieten derzeit noch unter anderem das Bundesforschungszentrum für Wald, die Mobilefilm Produktion, NextiraOne Austria und die Wiener Umweltschutzabteilung MA 22.

Der Wiener Töchtertag findet heuer am 25. April 2013 zum 12. Mal statt. Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren begleiten entweder ihre Mutter oder ihren Vater an deren Arbeitsplatz, schließen sich Freundinnen (im Betrieb deren Eltern) an oder suchen sich ein "fremdes" Unternehmen auf www.toechtertag.at aus, das sie interessiert. Anmeldehinweise und eine Liste der Unternehmen mit freien Plätzen sind unter www.toechtertag.at abrufbar. Alle Informationen zum Wiener Töchtertag unter der Gratis-Töchtertag-Hotline 0800 22 22 10 oder per E-Mail unter office @ toechtertag.at. (Schluss) grs

