FPÖ: Kunasek fordert Aufstockung der Exekutive in der Steiermark

Mikl-Leitner muss längst fälligen Sicherheitspakt jetzt umsetzen

Wien (OTS) - Zu einer Vertragsunterzeichnung das Schubhaftzentrum betreffend besuchte Innenminister Mikl-Leitner am Freitag die obersteirische Gemeinde Vordernberg. FPÖ-NAbg. Mario Kunasek nimmt den Besuch der Ministerin zum Anlass, an die prekäre Personalsituation im Sicherheitsbereich seines Bundeslandes zu erinnern: "Wo bleiben die versprochenen 300 zusätzlichen Polizisten? Nicht nur zu Vertragsunterzeichnungen und zum fragwürdigen Feiern sollte die Frau Innenminister in die Steiermark kommen, sondern sie darf auch den längst fälligen Sicherheitspakt nicht vergessen!"

Im Sommer 2010 wurde der Steiermark im Zuge des Landtagswahlkampfes eine Aufstockung der Exekutivbeamten versprochen. FPÖ-Landesparteisekretär Kunasek betont: "Im Exekutivbereich, der für den Außendienst und die Sicherheit auf den Straßen zuständig ist, sind es lediglich 18 Leute mehr im Vergleich zu 2010. Von den versprochenen 300 kann also keine Rede sein."

Außerdem, so Kunasek, werde es bis 2020 zu vermehrten Pensionierungen kommen: "Rund 100 Abgänge wird die steirische Exekutive zu verzeichnen haben. Eine Nachbesetzung steht bislang nicht zur Diskussion. Kunasek: Ergänzend zum Schubhaftzentrum Vordernberg ist zu sagen, dass dieses mit 55 Planstellen systemisiert ist und diese hauptsächlich aus dem obersteirischen Raum kommen werden. Hier trifft es aber wieder einen Bereich, der mit Personal schon jetzt nicht unbedingt gesegnet ist." Kunasek fordert Mikl-Leitner abschließend auf, mit sofortiger Wirkung für die Aufstockung der Exekutive in der Steiermark zu sorgen.

