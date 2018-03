ORF III mit Katharina Straßer im Künstlergespräch und der Wahrheit über die Lebensmittelindustrie

Am 15. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Seit einigen Monaten fixer Bestandteil des Programms sind die ORF-III-Künstlergespräche. Im April gehen sie in die nächste Runde: Die ORF-III-Moderatoren Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher laden hochkarätige Gäste zum Gespräch im Vorabendprogramm. Im ansprechenden Ambiente von Schloss Grafenegg, der Filmgalerie Krems und des Stadttheaters Baden sind Filmemacher wie Stefan Ruzowitzky, Nikolaus Geyrhalter und Ulrich Seidl, Schauspieler wie Erwin Steinhauer, Karl Merkatz und Roland Koch, großartige Sängerinnen und Sänger wie Michael Schade, Christiane Karg und Elisabeth Kulman neben weiteren interessanten Persönlichkeiten zu sehen. Am Montag, dem 15. April 2013, ist Schauspielerin Katharina Straßer um 19.45 Uhr zu Gast bei Peter Fässlacher in Schloss Grafenegg und erzählt von ihrer Zeit am Wiener Volkstheater, von Erfolgsdruck und ihrer Rolle im Stück "Der reizende Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler", das am 16. April im Wiener Rabenhof Premiere feiert.

Im ORF-III-Hauptabend um 20.15 Uhr nimmt die bekannte französische Investigativjournalistin Marie-Monique Robin die Lebensmittelbranche unter die Lupe. "Unser täglich Gift" ist das Ergebnis einer Spurensuche durch undurchsichtige Laborberichte, hartnäckige Ministerien und umstrittene Zulassungsbehörden. Dioxin in Eiern, Antibiotika in Fleisch und Fisch, Pestizidrückstände in Obst und Gemüse: Warum sind unsere Lebensmittel mit chemischen Zusatzstoffen vollgepumpt? Können dadurch Krankheiten wie Krebs, Schädigungen des Nervensystems oder Unfruchtbarkeit hervorgerufen werden?

Die Ursachen für Fettleibigkeit und Diabetes werden um 22.15 Uhr in der Dokumentation "Die Schlacht um den Teller" kritisch hinterfragt. Zukunftsforscher in Sachen Ernährung verraten, warum es weltweit 300 Millionen fettleibige Menschen gibt und warum Adipositas zu einem globalen Problem geworden ist. Wirbt die Nahrungsmittelindustrie vorrangig für Produkte, die - in großen Mengen konsumiert - zu Gesundheitsstörungen führen? Und warum nehmen Menschen, die stark unter Stress leiden, mehr Fett, Salz und Zucker zu sich?

Im ORF-III-Spätabend steht ein Mann im Mittelpunkt, der im November 2008 zum Hoffnungssymbol für Millionen HIV-Patienten wurde. Der Amerikaner Timothy Ray Brown konnte in der Berliner Charité mit einer Stammzellenbehandlung den HI-Virus besiegen. Seitdem scheint ein Sieg über die häufig zum Tod führende Infektion nicht mehr gänzlich unmöglich zu sein. Der Film "Der Berliner Patient: Geheilt von Aids" nimmt eine einmalige Sensation in den Fokus.

